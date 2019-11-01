親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

評／如果有一天，孩子不用再補習…

52元標走價值35萬元哈雷重機 殺價王再創新紀錄

2019-11-01 18:35經濟日報 記者黃阡阡／即時報導

上周末在花蓮舉行的哈雷重機大會師，再度創下殺價王標售商品低價新紀錄。這場聚集了4000多名車友的哈雷年度盛會，今年首度與殺價王合作，提供一部ＸＧ750 街車讓車友下標，只要符合殺價王最低且唯一的規則，就可以把車子帶回家。

殺價王是近來討論度很高的新興購物平台，因為標榜最低價得標，引起關注。總經理陳中表示，近三個月來，原價7萬5900元的GOGORO 3機車，僅以126元就售出，近18萬的光陽黃牌重機僅以3,601元售出，iPhone 11 pro max以110元成交，68萬的馬自達3汽車也只用1,152元就售出，這次52元標走哈雷重機，再度刷新紀錄。

陳中就說，雙十一檔期，殺價王也會推出大家都需要的商品開放下標，只要沒人跟你投標金額一樣，又是最低價，就可以低價把喜愛的商品帶回家，就算沒標到，標金也可以換購平台上其他商品，這種全球首創最低且唯一的購物方式，已經拿下美中台等地的專利。

日前來自台北的逄建武，以52元標金，擊敗其他車友，得到一部哈雷重機。逄建武表示，當時下標過程其實並不順利，手機號碼驗證一直卡住，還一度想要放棄，現在回想起來，還好當時堅持下了三個數字，最後以52 元，符合最低且唯一的遊戲規則，得到這部要價近三十五萬的哈雷重機，已經有一部哈雷的他說，這部車就當送給老婆的禮物。

其實，這種消費模式會在短時間內就吸引上萬人加入會員，最主要原因還是網路購物時代，民眾在購物前，都有上網比價的習慣，殺價王總經理陳中就說，消費者購物前，可以先上殺價王看看是否有想要買的東西正在競標，若能以負擔得起的價格標下，就是賺到了。萬一沒有標到，全數返回的手續費，一樣可以在商城購買需要的商品，消費者不會有任何損失。

52元標走35萬哈雷重機，殺價王再創新紀錄。圖/業者提供
52元標走35萬哈雷重機，殺價王再創新紀錄。圖/業者提供
分享

重機iPhone 11網路購物
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

電動車尬車／Gogoro結盟台鈴 中華車攻商用車 三陽組國家隊

2019-11-01 14:35

IT產業出身 蘇開建圓了電動自行車品牌夢

2019-11-01 13:46

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:58

Gogoro與台鈴合作 2020年Q4推PBGN智慧電動機車

2019-11-01 09:55

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:17

管理一點靈

2019-11-01 03:32

貿協搭橋 裕隆進軍越南整車鏈

2019-11-01 02:43

裕隆指標案…新南向大捷報

2019-11-01 02:43

顯而立見／數位服務的數據收集

2019-11-01 02:39

名人書房／雷軍 從科幻小說學戰略

2019-11-01 02:39

品牌大觀／旅遊節目 玩出創新品牌

2019-11-01 02:39

律師看時事／家族傳承善用私募股權基金

2019-11-01 02:39

文華東方線上旅展 開賣

2019-11-01 01:56

財經觀點／企業永續經營 留心三大議題

2019-11-01 00:31

貿協搭橋 裕隆將與越南企業龍頭合作

2019-10-31 23:50

達方平價電動自行車 進軍日本

2019-10-31 23:41

貿協搭橋 裕隆與越南最大集團Vingroup有望合作

2019-10-31 17:13

AirAsia 2019最後大促銷 單程未稅488元起

2019-10-31 16:57

六角拚珍奶印尼達300店 宣示跳島發展拚市占

2019-10-31 16:30

加工區欲租高雄煉油廠土地 中油工會第一分會：不歡迎

2019-10-31 16:26

網家獨家線上賣中華賓士 目標顛覆傳統買車模式

2019-10-31 15:05

Uber Eats攜汽車貨運業者 響應新北市交通安全推廣

2019-10-31 14:50

生醫產業發展趨勢圍繞老齡化 高齡人口快速提升

2019-10-31 14:49

搭紅眼班機不用搶椅子睡 舊金山國際機場君悅酒店開幕

2019-10-31 14:44

唐榮不鏽鋼盤價 調降機率大

2019-10-31 14:40

客機雙霸 唱旺航太商機

2019-10-31 14:40

京華城一虧18年 「威京小沈」為何還要奇襲搶標？

2019-10-31 14:08

達方綠能事業加速 3年目標拚百億營收

2019-10-31 13:17

經濟選書／粉絲再多 不如會員在手

2019-10-28 01:27

點子農場／無聊帶來大商機

2019-10-28 01:26

瑪格麗特談品牌／建構品牌價值空間

2019-10-28 01:26

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

生技園區放眼國際 前營運中心執行長王惠鈞招手世界級大廠

2019-10-28 00:06

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

楊永發專訪（二）／楊永發接班 推動新變革

2019-10-28 00:01

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36
看更多

熱門文章

稱霸下個30年！台積研發大軍將擴增8,000人 投入3奈米以下製程

2019-11-01 01:03

小心了！台股創29年新高 壽險業9月卻趁機減碼335億元

2019-10-31 19:33

勞退新制基金收益增至1,948億 每人平均分紅2.8萬元

2019-11-01 10:35

餐廳被外送平台抽3成 苦盼回歸正常收運費、抽成降

2019-10-31 18:53

鴻海董座劉揚偉：面對5G浪潮 產業千萬不能只做代工

2019-11-01 12:44

命理師看「網紅董事長」張國煒面相 直言：東山再起指日可待

2019-11-01 13:23

非公發公司發重訊 有新選擇

2019-10-31 23:19

台積電已成護國神山 謝金河：台灣經濟漸入佳境

2019-11-01 11:26

獎更多稅更少！統一發票增開40萬組5百元雲端專屬獎

2019-10-31 19:15

不動產授信 央行理事示警

2019-10-31 23:32

JDI引資救急 傳找上緯創

2019-10-31 23:15

JDI找台廠注資 有利有弊…煞費思量

2019-10-31 23:15

台幣10月強升5.8角 升破30.5元創一年三個月新高

2019-10-31 23:38

主計處估上季GDP增2.91% 增速四小龍之冠

2019-10-31 23:23

裕隆指標案…新南向大捷報

2019-11-01 02:43

品牌大觀／旅遊節目 玩出創新品牌

2019-11-01 02:39

美中貿易戰談判順 估下周汽、柴油雙漲

2019-11-01 15:43

股價創新高 劉德音提醒台積人保持虛心

2019-10-31 23:29

蔡力行：5G半導體商機衝1.2兆

2019-10-31 23:15

貿協搭橋 裕隆進軍越南整車鏈

2019-11-01 02:43

台商回流再添兩家 累計投資額達6,236億元

2019-10-31 18:52

金控與海外子公司交易 鬆綁

2019-11-01 02:59

金管會擬放寬 13家券商與海外關係人買賣限額

2019-10-31 18:49

貿易戰仍不明朗 劉德音：明年半導體仍有挑戰

2019-10-31 23:34

前國策顧問黃國俊辭世 友人不捨：他留4個牽掛

2019-10-31 21:45

我第3季經濟成長居亞洲四小龍之首 國外淨需求優於預期

2019-10-31 20:12

海外商品進口報關 三點不漏

2019-10-31 23:19

IT產業出身 蘇開建圓了電動自行車品牌夢

2019-11-01 13:46

渣打看黃金原油 將成「景氣儀表板」

2019-11-01 02:59

中華信評：外幣投資不再是壽險獲利方程式

2019-10-31 20:38

全友電腦旗下印樂小窩 推創新浮雕立體照

2019-10-31 18:55

台鈴加入Gogoro換電聯盟 明年第4季將推電動機車

2019-10-31 20:35

低利率 不利長期經濟

2019-10-31 23:26

Mini LED爆發？業者：明年量不大

2019-11-01 14:35

不只富邦 台灣人壽3利變保單也調降宣告利率

2019-11-01 14:02

鴻海台大AI講座熱烈 明年機器人講師有望上陣

2019-11-01 11:06

2019全球百大科技研發獎出爐 我國獲五大獎

2019-11-01 10:44

轉單效應+台商回流 第3季GDP成長率大幅上修

2019-11-01 00:04

雲端發票增開500元獎

2019-10-31 23:19

工商界看明年經濟前景 估明年優於今年

2019-11-01 15:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top