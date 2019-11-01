裙襬搖搖AI維安秘技 中保「穿戴式攝影機」首曝光
2019-11-01 17:59
聯合報 記者鄒秀明
／即時報導
2019台灣「裙襬搖搖」LPGA錦標賽四天賽事在新北美麗華球場開打，來自全球各國81位女子頂尖好手參賽，每天吸引上萬人進場觀賽，負責執行會場維安的中興保全科技集團特別採用「穿戴式攝影機」，是全台第一家採用穿戴式攝影機監控的保全業者。
中保科技採用的穿戴式攝影機，採用日本SECOM伺服器，一次最多可同時監看100支監視器畫面，可由「穿戴式攝影機」拍攝影相傳回中控中心，再由中心調控管理，有效提升人力應用。
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中保科技集團整合事業本部執行長李榮貴表示，日本東京馬拉松就由保全在胸前配帶攝影機，輔以沿線設置監視器，以AI進行影像分析，判讀群眾中是否有異常行為，預先防範。
中保科技集團這次向日取經，本屆「裙襬搖搖」LPGA賽事四天共出動250餘人次配合穿戴式攝影機，進行維安管理，會場另設中控室。
李榮貴說，配有「穿戴式攝影機」的保全人員在第一線管理秩序的同時，中控中心也能同步藉由4G收到影像畫面，一旦發生突發事故，後勤單位可立即調度人力或啟動各項資源協助排除，能更全面掌握整體狀況，適合協助高爾夫球賽或路跑等大型群眾聚集活動的場合維安。
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