10月進口車市占率衝破五成 今年來第二次

2019-11-01 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



10月車市的銷售，進口車市占率不只攻破五成，還站上51.9%，這是今年以來第二次衝破五成。汽車達人表示，隨著國內年輕人購車選擇愈來愈多樣化，進口車的銷售量攀升，汽車工業是經濟發展的火車頭工業之一，現行的國產生零件進口關稅恐將會阻礙國內汽車產業的發展。

國內車市10月進口車的銷售量讓人驚訝，其中，在進口車各品牌銷售排名的部分，TOYOTA銷售量第一名，主要是今年導入RAV4進口車，這款車讓許多消費者讚譽有佳，原裝日本進口車但賣國產車的車價，3月引進以來銷售一路長紅；年增率達93.4%、市占率為28%；第二名則是BENZ、市占率為14.3%，年增率20%，第三名是LEXUS年增率為38%、跟上個月比更達61%。

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就豪華車的表現分析，LEXUS銷售表現也很出色，10月銷售2,235台，年增率及月增率分別為38%及61%，累計1-10月豪華車的銷售BENZ維持第一名，銷售小幅下滑1.9%，LEXUS銷售第二名，年增率達19.7%，BMW銷售排名第三，年增率也僅有3.2%。

汽車達人指出，國內買車的方式改變，對於進口車的接受度增加，再加上各車廠為吸引消費者目光，都引進高CP值的熱門車款進國內銷售，使得國內汽車產業出現另一個生存危機，日前車輛公會蔡文榮理事長為搶救國產車產業喊話， 期盼行政院會加速協商調降九項國內部分無產製車輛零組件關稅合理化案，才能助國內汽車製造業者降低生產成本，全面提升競爭力。

目前國內汽車產線長期處於產能最少五成窘境，今年以來進口車8月衝破五成的死亡交叉後，10月又再度達到51.9%，隨著進口車銷售愈來愈好，國產車的生產也面臨新困境，汽車是全球的火車頭工業，進口車銷售飆升，讓國產車廠陷入危急存亡之秋，也會影響到國內汽車產業的發展，台灣汽車整車與零組件約新台幣4千億元的產值將大受衝擊。