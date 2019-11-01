親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

25歲長男裸闖IKEA 李興文夫妻氣炸神隱

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

10月進口車市占率衝破五成 今年來第二次

2019-11-01 16:18經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

10月車市的銷售，進口車市占率不只攻破五成，還站上51.9%，這是今年以來第二次衝破五成。汽車達人表示，隨著國內年輕人購車選擇愈來愈多樣化，進口車的銷售量攀升，汽車工業是經濟發展的火車頭工業之一，現行的國產生零件進口關稅恐將會阻礙國內汽車產業的發展。

國內車市10月進口車的銷售量讓人驚訝，其中，在進口車各品牌銷售排名的部分，TOYOTA銷售量第一名，主要是今年導入RAV4進口車，這款車讓許多消費者讚譽有佳，原裝日本進口車但賣國產車的車價，3月引進以來銷售一路長紅；年增率達93.4%、市占率為28%；第二名則是BENZ、市占率為14.3%，年增率20%，第三名是LEXUS年增率為38%、跟上個月比更達61%。

就豪華車的表現分析，LEXUS銷售表現也很出色，10月銷售2,235台，年增率及月增率分別為38%及61%，累計1-10月豪華車的銷售BENZ維持第一名，銷售小幅下滑1.9%，LEXUS銷售第二名，年增率達19.7%，BMW銷售排名第三，年增率也僅有3.2%。

汽車達人指出，國內買車的方式改變，對於進口車的接受度增加，再加上各車廠為吸引消費者目光，都引進高CP值的熱門車款進國內銷售，使得國內汽車產業出現另一個生存危機，日前車輛公會蔡文榮理事長為搶救國產車產業喊話， 期盼行政院會加速協商調降九項國內部分無產製車輛零組件關稅合理化案，才能助國內汽車製造業者降低生產成本，全面提升競爭力。

目前國內汽車產線長期處於產能最少五成窘境，今年以來進口車8月衝破五成的死亡交叉後，10月又再度達到51.9%，隨著進口車銷售愈來愈好，國產車的生產也面臨新困境，汽車是全球的火車頭工業，進口車銷售飆升，讓國產車廠陷入危急存亡之秋，也會影響到國內汽車產業的發展，台灣汽車整車與零組件約新台幣4千億元的產值將大受衝擊。

進口車國產車
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

電動車尬車／Gogoro結盟台鈴 中華車攻商用車 三陽組國家隊

2019-11-01 14:35

IT產業出身 蘇開建圓了電動自行車品牌夢

2019-11-01 13:46

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:58

Gogoro與台鈴合作 2020年Q4推PBGN智慧電動機車

2019-11-01 09:55

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:17

管理一點靈

2019-11-01 03:32

貿協搭橋 裕隆進軍越南整車鏈

2019-11-01 02:43

裕隆指標案…新南向大捷報

2019-11-01 02:43

顯而立見／數位服務的數據收集

2019-11-01 02:39

名人書房／雷軍 從科幻小說學戰略

2019-11-01 02:39

品牌大觀／旅遊節目 玩出創新品牌

2019-11-01 02:39

律師看時事／家族傳承善用私募股權基金

2019-11-01 02:39

文華東方線上旅展 開賣

2019-11-01 01:56

財經觀點／企業永續經營 留心三大議題

2019-11-01 00:31

貿協搭橋 裕隆將與越南企業龍頭合作

2019-10-31 23:50

達方平價電動自行車 進軍日本

2019-10-31 23:41

貿協搭橋 裕隆與越南最大集團Vingroup有望合作

2019-10-31 17:13

AirAsia 2019最後大促銷 單程未稅488元起

2019-10-31 16:57

六角拚珍奶印尼達300店 宣示跳島發展拚市占

2019-10-31 16:30

加工區欲租高雄煉油廠土地 中油工會第一分會：不歡迎

2019-10-31 16:26

網家獨家線上賣中華賓士 目標顛覆傳統買車模式

2019-10-31 15:05

Uber Eats攜汽車貨運業者 響應新北市交通安全推廣

2019-10-31 14:50

生醫產業發展趨勢圍繞老齡化 高齡人口快速提升

2019-10-31 14:49

搭紅眼班機不用搶椅子睡 舊金山國際機場君悅酒店開幕

2019-10-31 14:44

唐榮不鏽鋼盤價 調降機率大

2019-10-31 14:40

客機雙霸 唱旺航太商機

2019-10-31 14:40

京華城一虧18年 「威京小沈」為何還要奇襲搶標？

2019-10-31 14:08

達方綠能事業加速 3年目標拚百億營收

2019-10-31 13:17

華人領袖遠見高峰會登場

2019-10-31 12:12

全國危老第一案》建商3訣竅搞定50位地主 審查12天過關

2019-10-31 11:53

唐榮11月不銹鋼盤價 跟進調降機率大

2019-10-31 11:51

林智堅訪國際半導體協會 串聯國際資源推動竹科X

2019-10-31 11:51

經濟選書／粉絲再多 不如會員在手

2019-10-28 01:27

點子農場／無聊帶來大商機

2019-10-28 01:26

瑪格麗特談品牌／建構品牌價值空間

2019-10-28 01:26

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

生技園區放眼國際 前營運中心執行長王惠鈞招手世界級大廠

2019-10-28 00:06
看更多

熱門文章

稱霸下個30年！台積研發大軍將擴增8,000人 投入3奈米以下製程

2019-11-01 01:03

小心了！台股創29年新高 壽險業9月卻趁機減碼335億元

2019-10-31 19:33

勞退新制基金收益增至1,948億 每人平均分紅2.8萬元

2019-11-01 10:35

餐廳被外送平台抽3成 苦盼回歸正常收運費、抽成降

2019-10-31 18:53

貿協搭橋 裕隆與越南最大集團Vingroup有望合作

2019-10-31 17:13

非公發公司發重訊 有新選擇

2019-10-31 23:19

鴻海董座劉揚偉：面對5G浪潮 產業千萬不能只做代工

2019-11-01 12:44

獎更多稅更少！統一發票增開40萬組5百元雲端專屬獎

2019-10-31 19:15

命理師看「網紅董事長」張國煒面相 直言：東山再起指日可待

2019-11-01 13:23

台積電已成護國神山 謝金河：台灣經濟漸入佳境

2019-11-01 11:26

不動產授信 央行理事示警

2019-10-31 23:32

JDI引資救急 傳找上緯創

2019-10-31 23:15

JDI找台廠注資 有利有弊…煞費思量

2019-10-31 23:15

專利法修正版11月1日上路 5大重點一次看

2019-10-31 17:19

主計處估上季GDP增2.91% 增速四小龍之冠

2019-10-31 23:23

台幣10月強升5.8角 升破30.5元創一年三個月新高

2019-10-31 23:38

裕隆指標案…新南向大捷報

2019-11-01 02:43

品牌大觀／旅遊節目 玩出創新品牌

2019-11-01 02:39

外貿協會率團前進越南 裕隆與越企Vingroup洽談合作

2019-10-31 17:30

股價創新高 劉德音提醒台積人保持虛心

2019-10-31 23:29

蔡力行：5G半導體商機衝1.2兆

2019-10-31 23:15

貿協搭橋 裕隆進軍越南整車鏈

2019-11-01 02:43

台商回流再添兩家 累計投資額達6,236億元

2019-10-31 18:52

金控與海外子公司交易 鬆綁

2019-11-01 02:59

美中貿易戰談判順 估下周汽、柴油雙漲

2019-11-01 15:43

金管會擬放寬 13家券商與海外關係人買賣限額

2019-10-31 18:49

貿易戰仍不明朗 劉德音：明年半導體仍有挑戰

2019-10-31 23:34

前國策顧問黃國俊辭世 友人不捨：他留4個牽掛

2019-10-31 21:45

我第3季經濟成長居亞洲四小龍之首 國外淨需求優於預期

2019-10-31 20:12

海外商品進口報關 三點不漏

2019-10-31 23:19

渣打看黃金原油 將成「景氣儀表板」

2019-11-01 02:59

中華信評：外幣投資不再是壽險獲利方程式

2019-10-31 20:38

全友電腦旗下印樂小窩 推創新浮雕立體照

2019-10-31 18:55

台鈴加入Gogoro換電聯盟 明年第4季將推電動機車

2019-10-31 20:35

IT產業出身 蘇開建圓了電動自行車品牌夢

2019-11-01 13:46

低利率 不利長期經濟

2019-10-31 23:26

不只富邦 台灣人壽3利變保單也調降宣告利率

2019-11-01 14:02

鴻海台大AI講座熱烈 明年機器人講師有望上陣

2019-11-01 11:06

轉單效應+台商回流 第3季GDP成長率大幅上修

2019-11-01 00:04

2019全球百大科技研發獎出爐 我國獲五大獎

2019-11-01 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top