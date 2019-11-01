和泰車10月「網內互打」 進口RAV4銷量打敗國產Altis
2019-11-01 15:55
經濟日報 記者曾仁凱
／即時報導
10月台灣新車市場銷售報告今（1）日出爐，龍頭和泰車（2207）「網內互打」，同時包辦國產、進口暢銷車款「雙冠王」。值得注意的是，其拿下進口車銷售冠軍的休旅神車RAV4 10月掛牌數達3,739輛，比9月大幅成長79.6%，創下單月銷售歷史新高，再度打敗國產車冠軍Altis單月銷售2,714輛，成為10月國內最熱賣的單一車型。
這再度突顯進口車與國產車的消長。10月國內進口車比例達51.9%，再度擊敗國產車，為8月民俗月以來進口車市占再度過半。
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10月台灣車市繳出漂亮成績單，單月新車掛牌數衝上4.1萬輛，較9月增加24.9% ，也比去年同期成長17.1%，表現優於原先市場預期的3.7萬輛。主要因為9月底颱風假的遞延效應，部分新車領牌延後到10月發生。
而和泰車則是最大推手，旗下豐田（Toyota）、凌志（Lexus）等兩大品牌，10月合計掛牌數14,179輛，較9月大增40.9%，也比去年同期飆升50.4%，市占率34.5%，創下三年新高，也是歷史同期次高。
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