10月車市銷售超夯衝上4.1萬台 1994年來同期新高

2019-11-01 15:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



9月底因颱風延後出車加持，再加上新車加入加持，國產車10月銷售再寫佳績，衝上4.1萬台，創下1994年以來同期新高，這個數字比業界預期還亮麗；其中，各廠牌中和泰車代理的雙品牌TOYOTA及LEXUS賣的最好，總銷售量達1.4萬台，市占率衝上34.5%創三年新高、及同期10月歷史次高，年增率達到50.4%。

今天公布的10月新車銷售概況讓市場驚艷，TOYOTA受惠於SUV產品線的強化，其中RAV4單月銷售創歷史新高，HILUX也勇奪級距冠軍，雙雙為TOYOTA創下銷售捷報，10月銷售台數達1.41萬台，中華車也在新車款推出助威，銷售衝上4224台，年增率10%。

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裕日車代理的NISSAN及INFINITI銷售台數達3,399台，年增率3.5%，銷售排名第五的HONDA銷售台數為3,039台，年增率30.8%，三陽車代理的HYUNDAI銷售1,008台排名第十名，年增率也有11.4%。

每年的10月都是新年式車款推出的時間，像TOYOTA AURIS、RAV4新年式車就有配備的再強化，NISSAN零碳純電LEAF及越級旗艦轎跑ALTIMA跨世代車則表上市；另外，豪華車品牌LEXUS NX及RX新年式車款也開始交車，BMW320i、Volvo XC60 新年式也全面升級上市，也成為推動車市攀升的主要動能。