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10月車市銷售超夯衝上4.1萬台 1994年來同期新高

2019-11-01 15:17經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

9月底因颱風延後出車加持，再加上新車加入加持，國產車10月銷售再寫佳績，衝上4.1萬台，創下1994年以來同期新高，這個數字比業界預期還亮麗；其中，各廠牌中和泰車代理的雙品牌TOYOTA及LEXUS賣的最好，總銷售量達1.4萬台，市占率衝上34.5%創三年新高、及同期10月歷史次高，年增率達到50.4%。

今天公布的10月新車銷售概況讓市場驚艷，TOYOTA受惠於SUV產品線的強化，其中RAV4單月銷售創歷史新高，HILUX也勇奪級距冠軍，雙雙為TOYOTA創下銷售捷報，10月銷售台數達1.41萬台，中華車也在新車款推出助威，銷售衝上4224台，年增率10%。

裕日車代理的NISSAN及INFINITI銷售台數達3,399台，年增率3.5%，銷售排名第五的HONDA銷售台數為3,039台，年增率30.8%，三陽車代理的HYUNDAI銷售1,008台排名第十名，年增率也有11.4%。

每年的10月都是新年式車款推出的時間，像TOYOTA AURIS、RAV4新年式車就有配備的再強化，NISSAN零碳純電LEAF及越級旗艦轎跑ALTIMA跨世代車則表上市；另外，豪華車品牌LEXUS NX及RX新年式車款也開始交車，BMW320i、Volvo XC60 新年式也全面升級上市，也成為推動車市攀升的主要動能。

汽車專家指出，TOYOTA10月導入2020年式RAV4車款，加入Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統，標配「ACC全速域主動式車距維持定速系統」及「LTA車道循跡輔助系統」，這些都是近年來消費者買車很重視的配備，引領市場風潮，10月單一車款掛牌達到3,739台，再度創下RAV4導入以來單月銷售歷史新高，單一車款銷售都已經遙遙領先許多其他品牌一個月的銷售量。

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全新中華車ZINGER十月改款上市，總經理陳昭文推估月銷售月標上看700台。 記者黃淑惠／攝影
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NISSAN零碳純電LEAF及越級旗艦轎跑ALTIMA跨世代車上市，裕日車總經理李振成看好銷售。 記者黃淑惠／攝影
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TOYOTA旗下的RAV4銷售創歷史新高。 記者黃淑惠／攝影
TOYOTA旗下的RAV4銷售創歷史新高。 記者黃淑惠／攝影
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