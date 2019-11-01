麵條做成藝術品！麵本家董座獲蔡總統接見

2019-11-01 14:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



麵本家參加由中華民國全國商業總會主辦「108年度優良台灣老店選拔暨表揚活動」，於108年11月1日舉行頒獎典禮，日前更是接受蔡英文總統接見表揚。

麵本家從全台眾多報名參與此次活動的店家中，脫穎而出入選108年度10家「優良台灣老店」。108年度10家「優良臺灣老店」得獎名單分別為麵本家食品、大房食品、海瑞食品、王大夫一條根、西螺大同醬油、沃農士、沐春創作等。

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優良台灣老店選拔評量分為實地審查及網路票選，而實地審查評分項目為創新應用、經營策略與績效、品牌行銷管理、安全與環境管理、服務品質管理。

其中評審委員於評量項目回函中表示，麵本家通過ISO2200 &HACCP認證、有機認證。產業研發的能力強，納入在地的元素開發大甲芋頭麵，並積極開發不同的產品，具有創新應用精神。麵本家也將文創納入產品包裝與門店設計，相當具有自我風格，商品「簡直就是藝術品，令人驚艷」，以商品為伴手禮也不會突兀。

更有評審表示麵本家透過故事館設計與商品的陳列，與消費者進行對話，令人感動且印象深刻。而麵本家具有製麵專業DNA+專業設計+美感混搭出創新商業模式更是本次得獎最主要的原因之一。另外麵本家在網路人氣票選的表現更是名列前茅。

大呷麵本家家族從1934年製麵至今超過80年的製麵歷史，2006年第三代傳人劉世欣突破傳統經營模式，創立「大呷麵本家」品牌將傳統麵條加上文化創意，成為美味又賞心悅目的年節最佳伴手禮。

製麵廠通過ISO22000及HACCP，產品更有SGS認證，更榮獲台中市十大伴手禮評審團大獎、台中市商業會十大伴手禮獎、中小企業處台灣OTOP十大產品設計獎、中小企業處台灣OTOP十大優質企業等獎項。

大呷麵本家擁有80餘年製麵技術與文化傳承，秉持著要讓愛麵人吃健康麵條的精神，堅持只使用天然、優質的原料、絕不添加任何人工香料、色素、防腐劑於麵條中，只做出最「真」、最「實」在的麵條給國人享用！