命理師看「網紅董事長」張國煒面相 直言：東山再起指日可待

2019-11-01 13:23 聯合新聞網 綜合報導



命理師分析張國煒的面相之後表示，他鼻子有肉、下巴敦厚，未來的事業成就值得期待。圖片來源／星宇航空 分享 facebook

星宇航空預計於明年1月23日開航，上月28日董事長張國煒親自駕駛新機回台，讓星宇未啟航就先轟動。人稱「K董」的張國煒一直以來頗受員工、航空迷敬重，星宇航空話題不斷也在網路上造成一股旋風，命理師觀其面相後表示，從張國煒的眉宇、鼻翼、下巴可以看出，他「東山再起指日可待」。

對於目前航空界最紅的董事長張國煒，命理教育協會理事長楊登嵙向《中時電子報》表示，從八字來分析，出生於民國59年、生肖屬狗的張國煒，2018年「犯太歲」，會面臨「劫財」的危機。不過，張國煒屬於「土命」，在五行中代表敦厚，因此即便遭遇困難，他也不會從此愁眉不展、一蹶不振。

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楊登嵙表示，張國煒度過了去年的「太歲年」後，事業將在今年到明年間漸漸步上軌道，但明年會是相當辛苦的一年。

若從面相上來看，楊登嵙則認為，張國煒的眼神敦厚，眉型和其父張榮發一樣厚實，代表為人誠懇、沒有心機，因此較不會四處樹敵，人際關係佳、貴人也多，處事上心胸寬闊、對事不對人，對員工來說是一位明事理的好老闆。

楊登嵙還說，現年50歲的張國煒運勢已走到鼻子，其鼻頭有肉加上鼻翼有力卻不外露的「獅子鼻」，代表他不僅能賺錢，也有將賺來的錢財留住的本事。而鼻子下方的下巴則代表老年時的運勢，有鑑於張國煒的渾厚下巴，命理師大膽預測他「東山再起指日可待」。最後，楊登嵙讚許張國煒離開長榮之後，仍靠著自己的努力開拓出一條新道路，未來的成果值得期待。