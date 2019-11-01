5月以來首度擴張！10月製造業PMI增至51.1%
中經院今（1）日公布10月採購經理人指數，其中製造業採購經理人指數（PMI）出現今年5月以來首次擴張，來到51.1%，較上月增加1.1個百分點；非製造業採購經理人指數（NMI）則連續八個月擴張，指數再升2.9個百分點到53.9%。
製造業主要支撐力道來自食品紡織業及化學產業，除了聖誕及農曆春節旺季影響外，紡織業則是來自明年日本奧運帶動商機。不過，受限歐美經濟趨緩等不確定因素，業者對未來六個月看法仍保守持平。
中經院指出，製造業PMI出現今年5月以來久違的首度擴張，其中新增訂單、生產指數及人力僱用，都呈現擴張，其中生產指數更是2018年10月以來最快攗張速度，人力擴用則是中斷二個月緊縮本月回到擴張。但供應商品交貨時間下降，存貨也持續緊縮。
中經院院長陳思寬表示，8月帶動製造業PMI支撐主力是電子光學產業，但9月因為iPhne 11已過拉貨高峰期，主要支撐產業是食品紡織及化學產業，原因是聖誕及農曆春節；訪織業則受惠明年日本奧運商品，訂單拉貨增強；不過生技醫療產業有旺季不旺現象，歐美訂單遲緩，後續看法持平保守；基礎原物料仍是疲軟。
陳思寬表示，整體而言，大部分業者對明年密切觀察三個重點：一、農曆年前拉貨需求；二、歐美經濟趨緩情勢；三原物料價格。
非製造業NMI連續八個月擴張，上揚2.9個百分點到53.9%。其中商業活動改變上月緊縮局面，上揚7.3個百分點到55.2%，上升最多。至於八大產業中，七大產業商業活動都呈現擴張，以資訊既通訊傳播業64.3%最高，其次是營造暨不動產業63.0%。
陳思寬表示，非製造業大部分產業因年底旺季、百貨公司周年慶、航運旺季及接案需求、大型會議比較多等因素，新增訂單及商業活動都有好轉。但批發業受限製造業採購存貨政策因此較保守，新增訂單連續三個月緊縮。
此外，受到歐美經濟情勢不明，非製造業對未來六個月看法雖大部分往上，但屬於保守持平。
中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫表示，政府今年很多措施驟效，例如觀光優惠措施減少對陸客有很大成效，夜市券也對東部確實有正面影響。
此外，台商回流最新數據已到7,000億，可能邁向8,000億元，這個在未來三年到五年是經濟成長很大的動能，台商不像以前只走勞力密集老路，確實有很多轉型與升級，是這次回來比較好的現象。
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