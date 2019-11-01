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宏泰人壽淨灘 「手」護海洋

2019-11-01 11:09經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

宏泰人壽表示，該公司「宏泰i公益」志工團為了響應環保，特地發起名為「手護海洋 龜魚平靜」的一日淨灘活動，集合宏泰i公益志工團及宏泰人壽的員工們共74人，前往萬里加投社區海邊淨灘，清理出總共334公斤的海洋廢棄物。

宏泰i公益試圖透過淨灘活動，讓志工團更認識環境保育對於海洋生態的重要性，也讓烏龜和魚擁有既往的平靜，不被海廢威脅牠們的生命。

開始淨灘之前，宏泰i公益的志工團特別邀請到海湧工作室執行長陳人平為大家進行淨灘教學講座，他用這些年淨灘的經驗跟志工們分享，教育大家垃圾對於環境真實的侵害，讓志工們建立完整的環保觀念。

例如：塑膠袋不要只用一次，要盡量重複洗滌使用；寶特瓶回收後不能再用於飲料販售，因此也希望能重複多次使用後再回收；採購生活用品時盡量自備容器，不要因為有回收機制，塑膠袋就只使用一次。並且陳人平也實際教導大家如何分類拾獲的海洋廢棄物。

講座結束後，宏泰i公益志工團準備好工具，戴上手套、手持夾子、大型垃圾袋，將海廢一一撿拾、分類、回收；不讓這些海廢再被海浪沖入海中，妨礙海洋生態。

海廢種類繁多，千奇百怪讓人意想不到，這次淨灘現場甚至出現一座洗臉台，讓志工們嘖嘖稱奇。除了一般常見的飄浮碎木、被惡意棄置的垃圾袋、不明塑料、飲料罐、碎玻璃、保麗龍碗盤、竹筷、燃放過的鞭炮之外，還有不少被丟棄的漁網以及浮標和浮球。

各類海廢中，塑膠袋是海洋生物最大的困擾，經常有鯨豚因為誤吞塑膠袋梗塞在胃囊中導致死亡。近年也發生水母將撕開菸盒的塑膠條吞入體內的事件，「這些海洋廢棄物最終都有可能被我們吃下肚」。

宏泰i公益志工團以及宏泰人壽此次參與淨灘的員工們，總計74位進行淨灘，將各種海廢撿拾分類，有危險的碎玻璃也小心收集，避免再造成沙灘上的傷害和意外。經過2.5小時的勞動忙碌，總共清理出334公斤海洋廢棄物。

志工們表示，未來希望能再有機會參加淨灘活動，為台灣的海洋環境保育盡心盡力。大家會願意回頭檢視垃圾產生的源頭和原因，並且從生活中開始執行垃圾減量計畫，儘量多次重複利用塑膠袋、寶特瓶等資源，避免產生一次性垃圾。

宏泰i公益志工團表示，淨灘是很特別的經驗，這次宏泰i公益志工團舉辦淨灘活動，主要就是希望能夠透過響應環保、愛惜地球的概念，替環境保育多做一些事，帶領大家主動清理海廢、保育海洋，一起把乾淨的海洋還給魚和烏龜。

「宏泰i公益」志工團以及宏泰人壽此次參與淨灘的員工們，總計74位進行淨灘，將各種...
「宏泰i公益」志工團以及宏泰人壽此次參與淨灘的員工們，總計74位進行淨灘，將各種海廢撿拾分類。宏泰人壽／提供
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