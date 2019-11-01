Gogoro與台鈴合作 2020年Q4推PBGN智慧電動機車

2019-11-01 09:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



電動車大戰愈來愈激烈，換電、充電各自努力搶市場，Gogoro再邀台鈴工業加入，預計於 2020 年第4季推出 PBGN 智慧電動機車車款，擴大聯盟增強實力。

主攻快速充電的中華車（2204）旗下的eMOVING iE PICKUP推出白牌電動商用機車上市；三陽汽車結盟中油組成電機車國家隊，採「車電分離」戰略，明年推新車款。

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Gogoro佈局再傳喜訊，繼宏佳騰（A Motor）、PGO、YAMAHA 合作夥伴外，在電動機車市場最火熱之際，喜迎第四家合作夥伴台鈴工業加入 Powered by Gogoro Network™ （PBGN）智慧電動車行列。台鈴董事長黃教信以Gogoro 為合作對象，以共用平台概念，融入台鈴工業的工藝技術設計與品牌元素，快速精準地開拓智慧電動機車市場。

Gogoro 執行長暨創辦人陸學森表示，電動車已是全球不可抵擋的浪潮，尤其是台灣的消費者，對於智慧電動車的需求越來越大，與台鈴工業展開合作是一個營運新里程碑。

Gogoro Network™ 電池交換平台提供以電池交換為主、充電為輔的創新模式，帶動電動機車市場快速發展，目前 PBGN 的電動機車已經超過 20 萬輛，並與 280 個合作夥伴在全台設置近 1,500 座電池交換站。

中華車則是搶攻產品線，考量到台灣人愛做生意，而在街頭巷尾的庶民經濟中「機車」是許多人重要的生財工具，而過去台灣的電動機車價格高昂、實用度也有限，而eMOVING在iE125上市大獲好評下，趁勝追擊，推出不僅擁有超強載重能力、同時在載貨安全性、動力輸出、續航里程進行全面升級，智慧充電模式可讓車主下班時間使用110V充電，並於中華車建置於肯德基、家樂福、中華三菱經銷商，包括順益汽車、匯豐汽車的「快速充電站」與「超級充電站」極速補電。

「超級充電站」將提供10分鐘就可補充50%電能，0%至80%充電也僅需18分鐘即可完成。