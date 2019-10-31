北港童樂會登場邀民眾用雙腳體驗小鎮之美

2019-10-31 22:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



雲林縣北港鎮公所今(31)日宣布，從11月起到年底，將舉辦融合三大盛會的「北港童樂會」，期望民眾可以前來透過自己的雙腳與雙眼，紀錄北港鎮的人文之美，親自探索最早全台發展鄉鎮之一的「北港」。

隨著秋末冬初的到來，秋高氣爽是最適宜出遊的日子，近年台灣吹起「輕旅行」的親子風潮，比起帶著孩子們去百貨公司購物，更希望是可以替孩子們安排具有意義的旅行。

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擁有豐富歷史文化的雲林縣北港鎮，從11月初至年末獻上結合風箏、健走、角色扮演的「北港童樂會」，積極推廣走進鄉鎮，遠離都市，創造多元化特色的小鎮輕旅行。

這項系列活動，率先登場的是於11月10日啓動繽紛創意的大型表演「風箏嘉年華」，活動現場除了風箏秀，還有DIY彩繪及奇蹟泡泡體驗。

尤其，加上活力十足的姊姊帶動跳，讓北港溪畔吹起不同以往的歡樂旋風，無論是想來放風箏，或是想在愜意午後來個草地野餐的民眾，風箏嘉年華將可帶來截然不同的旅遊及生活體驗。

活動同時舉辦攝影賽，邀請全國攝影愛好者們共襄盛舉，將北港鎮與風箏結合最絢麗的一面，以及親子最溫馨幸福的一面，利用影像的方式記錄，傳達給更多的人。

12月7日有搭配小鎮景點健康又好玩的「親子健走」，將小鎮私房景點大公開，透過步行三公里距離來完成集章的活動，換得當地特色精美小禮，並串連鎮上的歷史足跡、拍照景點及當地美食，讓活動除了遊玩更別具教育意義與留念的價值，透過一個下午的健走，拉近參與者與小鎮的距離。

「北港童樂會」的壓軸，是12月21日融合多元文化創意性十足的「Cosplay in北港」，不論性別年齡，不管角色報名類別，只要對角色扮演有興趣者，都是活動最重要的主角，在一年倒數的日子裡一同換上最別緻的穿著，在北港朝天宮來場走秀比賽，並且體驗多國元素結合的古街遊行活動。