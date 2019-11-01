管理一點靈

2019-11-01 03:32 經濟日報 佛瑞蒙德．馬利克（歐洲管理學大師）



許多經理人和管理文獻似乎致力於無止盡的找尋「聖杯」，這根本是無益的探求。若有聖杯的話，首要的候選者之一應該是「專注」。