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日本抗老品牌朵茉麗蔻進駐台中 搶攻貴婦市場

2019-10-31 19:19經濟日報 記者宋健生／即時報導

日本知名抗老品牌「朵茉麗蔻」台灣區總經理山田暢史今(31)日宣布，「朵茉麗蔻」正式進駐台中，全台第二間無銷售美顏諮詢中心在國美館商圈開幕，搶攻中部地區貴婦市場。

山田暢史表示，朵茉麗蔻獨特的通信販售經營模式，鼓勵保養從試用開始，以不過度打擾的日式服務，提供一對一的顧客肌膚履歷管理與售後服務，在台灣累積不少愛用會員。

據「再春館製藥所」統計，朵茉麗蔻進軍台灣七年，目前會員數已達2.5萬人，北部地區約1.4萬人、中部地區5,200人，南部地區5,000人，明年會員數將挑戰3.5萬人。朵茉麗蔻去年台灣區營業額約21億日圓、年增7.7%。

來自日本熊本的朵茉麗蔻，訴求抗皺淨斑專家，2012年在台北設立第一家的朵茉麗蔻美顏諮詢中心，從開幕至今已有超過1,600名消費者親臨體驗。這次設立中部美顏諮詢中心，主要希望就近服務中南部的會員。

朵茉麗蔻45年來堅持不設置實體銷售店舖，而是以電話及網路「通信販售」方式，提供100%日本製造、日本直送的優質產品與暖心服務。

為了讓習慣實際接觸商品的消費者能安心地選擇保養品，特別設置美顏諮詢中心，除了讓更多人親身感受、實際體驗朵茉麗蔻的保養品，也能享有與電話客服同等級的日式服務。

這次展店，是繼2012年開設的台北店之後，深耕台灣七年的第二個里程碑，也顯示朵茉麗蔻將持續根植台灣、帶動熟齡保養意識的決心與熱忱。

朵茉麗蔻今天舉行開幕前預覽活動，特別請到會員資歷四年的知名藝人苗可麗，在現場帶領大家直擊朵茉麗蔻美顏諮詢中心，也大方公開四年前還未使用朵茉麗蔻的濃妝照片。

苗可麗說，當時眼周紋路深、眼角微垂，接觸朵茉麗蔻後，這四年來也非常重視保養手法，從起出檸檬般大小的綿密泡泡開始洗臉、溫和保養。現在的她妝越來越淡，甚至常常不上底妝，拍照越來越透亮自信。

經紀人也笑說，苗可麗最近在談一部戲，卻被質疑太年輕，與角色設定不符，顯見保養品用得好、用得對很重要。

朵茉麗蔻今天舉行開幕前預覽活動，總經理山田暢史(左)特別請到會員資歷四年的知名藝...
朵茉麗蔻今天舉行開幕前預覽活動，總經理山田暢史(左)特別請到會員資歷四年的知名藝人苗可麗(右)，在現場帶領大家直擊朵茉麗蔻美顏諮詢中心。記者宋健生／攝影
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苗可麗說，現在的她妝越來越淡，甚至常常不上底妝，拍照越來越透亮自信。記者宋健生／...
苗可麗說，現在的她妝越來越淡，甚至常常不上底妝，拍照越來越透亮自信。記者宋健生／攝影
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苗可麗抗老
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