全友電腦旗下印樂小窩 推創新浮雕立體照

2019-10-31 18:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹即時報導



全友電腦（2305）今（31）日舉行「印樂小窩」品牌發表會，以取得美、台及大陸專利的立體影像編輯技術，讓讓平面照片搖身一變成為具有高度、在視覺與觸覺上令一新耳目的文創產品，成為家有新生兒、寵物家長的最愛，也為影像的客製化服務產業注入新潮流。

即將於明（2020）年歡慶40周年的全友電腦，是首家由歸國學人進駐新竹科學園區的廠商，早年以掃描器產品聞名國際，近年轉入生醫、數位典藏等應用，今（2019）年7月新成立新品牌「印樂小窩」，推出「淺浮雕」效果的2.5D立體照；近日價格更親民的「速寫版」及「風格版」立體照上市，其中「風格版」又可分為「素描」、「色鉛筆」二種不同上色風格供選擇。

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全友電腦董事長許正勳表示，科技廠商每十年就面臨轉型的挑戰，全友走過39年，迄今仍積極轉型中。他說：「科技的創造與分享」，是他創業的初衷。「淺浮雕」效果的2.5D立體照，不但是科技與人文的結合，更是美感的再創造。用三維的立體成像，注入「時間」的情感，讓立體照成為讓人看得到、更觸摸得到影像，很適合用於值得紀念的人與物。

許正勳指出，印樂小窩開發出的獨家影像軟體技術，已取得台、美、中的專利，再搭配材料及溫度的控制，並由美編人才獨具巧思的上色效果，可讓原本只是平面的一張照片影像，演繹出不同於數位照片原有的風貌。如今在寵物市場頗受歡迎，其次是新生兒的立體照製作。