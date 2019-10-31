新航頭等艙 提供泰廷爵伯爵特級年份香檳

2019-10-31 17:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



從2019年10月27日起，搭乘新加坡航空頭等艙的旅客可享用Taittinger泰廷爵酒莊「伯爵特級年份香檳」（Comtes de Champagne）的頂級風味。圖／新加坡航空提供 分享 facebook

從2019年10月27日起，搭乘新加坡航空頭等艙的旅客可享用Taittinger泰廷爵酒莊「伯爵特級年份香檳」（Comtes de Champagne）的頂級風味。

新加坡航空表示，由家族經營、全球知名的香檳酒莊－泰廷爵酒莊（Taittinger），其所生產的「伯爵特級年份香檳」（Comtes de Champagne）僅選用來自法國香檳區內五座頂級葡萄園在最佳年份收成的夏多內（Chardonnay）品種葡萄來釀造，並且只使用首次壓榨（cuvée）的葡萄酒來確保其優異的品質。由於整個生產過程標準十分嚴格，而且熟成期需要長達八至十年的時間，使得這款難以量產的香檳成為十分稀有珍貴的酒款。

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在選擇香檳的過程中，新航邀集了品酒顧問，包括Michael Hill-Smith、李志延（Jeannie Cho Lee）及Oz Clarke，並針對世界眾多知名酒區的葡萄酒進行了盲品測試，然後才選定使用品質上乘與口感絕佳的「伯爵特級年份香檳」。

擁有史上首位亞洲人獲頒「葡萄酒大師」（Masters of Wine）美譽的葡萄酒大師李志延（Jeannie Cho Lee）表示：「泰廷爵酒莊所生產的伯爵香檳是一款極其精緻、高雅的香檳，擁有令人印象深刻的礦石風味尾韻。採用此款伯爵香檳，是新航承諾與全球重要葡萄酒產區的最佳酒莊緊密合作的一部分，提供旅客更多直接來自產地的葡萄酒選擇，泰廷爵酒莊便是其中一例。」

泰廷爵酒莊的副總經理Clovis Taittinger表示：「我們非常榮幸能與新航攜手共同追求完美。我們熱衷於釀造世界上最好的葡萄酒，並且希望所有搭乘新航頭等艙的旅客都能享受到我們口感細緻且優雅的葡萄酒。」

每年新航在航班的餐酒服務中使用了超過35萬瓶香檳。泰廷爵酒莊「伯爵特級年份香檳」將與另外兩款頂級香檳：香檳王（Dom Pérignon）與庫克陳年香檳（Krug Grand Cuvée）一同加入新航頭等艙的酒單內。

「伯爵特級年份香檳」將於2019年10月27日至2020年2月之間，於飛往奧克蘭、北京、德里、杜拜、墨爾本、孟買、首爾、上海、雪梨和東京（羽田）航班上的頭等艙提供，之後再於其他航線上輪流提供。

未來搭乘新航頭等艙除有機會品嘗伯爵香檳外，頭等艙的旅客從2019年11月中旬開始，也將在長程航段使用LALIQUE法國萊儷水晶所推出的新航限定款中性過夜包，內附該品牌經典水晶藝術魚飾。此外，新航也將從2020年開始，在更多航班的頭等艙提供頂級魚子醬服務。

新航客艙服務與設計部門副總裁黃碧瑜（Ms. Betty Wong）表示：「我們很高興能在新航航班上再次推出享譽世界的「伯爵特級年份香檳」，以增加多樣性並滿足新航常客的味蕾。連同這次其他在頭等艙服務的提升，都顯示出新航在為高端客戶提供世界上最優質的飛行體驗方面的努力。」