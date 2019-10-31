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外貿協會率團前進越南 裕隆與越企Vingroup洽談合作

2019-10-31 17:30聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

外貿協會董事長黃志芳親率「台越汽車產業合作商機團」訪問越南，今天與越南最大企業集團Vingroup總裁潘日旺(PhạmNhậtVượng)會見，針對台灣潛力產業進行產業合作對談。

潘日旺派出集團所生產的最高端休旅車VinFast LUX，讓黃志芳體驗Vingroup高品質且具市場競爭性的製造能力。黃志芳則表示，裕隆汽車為我國產指標車廠，擁有六十年來的發展經驗，尤其近年投入自主品牌的研發設計，可以分享給同樣希望建立自主汽車品牌的Vingroup參考。

黃志芳說，此行除希望加強雙方在汽車產業的合作外，針對Vingroup集團有意發展消費性電子產品，建議由台灣與該集團合作共同設立一個電子產業園區，不但便於我業者來越南發展，也可協助越南發展電子、資通訊產業，共同開發越南及東協市場，先期貿協將籌組一個資通訊電子業專家小組來與該集團進一步洽商。

黃志芳表示，盼與該集團在電子商務、智慧醫療、科技農業、超市通路等領域合作。潘日旺則表示，他深知台灣的產業實力，也盼與台灣就各項領域合作。該集團對手機及汽車零配件、新世代電池、車用軟體等需求甚大，也十分認同黃志芳所提的電子產業園區想法，希望雙方後續推動。

裕隆集團華創車電總經理黃振宏則向潘日旺介紹全新開發的汽車平台，在全球車廠平台共用的趨勢下，不但可協助Vingroup大幅縮短研發時間，節省研發經費60%以上，裕隆在自主開發的車電系統亦有相當優勢，也願意協助Vingroup建立在地的整車產業供應鏈。

黃振宏還表示，裕隆願以整車平台開放與該集團合作。他並面交裕隆集團執行長嚴陳莉蓮親筆邀請函，邀潘日旺來台訪問。

黃志芳此次帶領台灣汽車龍頭裕隆集團旗下華創車電與中華汽車，以及提供電動車三電解決方案的八達創新等八家技術科技優勢的汽車、電動車產業相關業者，先於30日與Vingroup旗下汽車製造廠VinFast高階主管群進行深度洽談，為台越汽車業產業合作搭橋，也為未來台越各項產業合作發展鋪路。

除裕隆集團外，八達創新也以其深耕電動車多年的整體解決方案經驗，提出協助該集團建立電動車研發設計中心，及培訓車電人才，並在其未來發展電動車提出策略建議。

Vingroup是越南最大民企集團，該集團年營業額佔越南全國GDP的4.3%。該集團雖以房地產起家，但近年快速拓展到遍及食衣住行育樂等各項範疇，除汽車產業外，亦在超市、醫療、教育、農業、電子商務產業占有重要地位，預計明年即將展開航空業的服務，是台灣企業進入越南內需市場理想合作對象。

貿協董事長黃志芳(左7)率台灣汽車團隊與Vinfast副總裁James DeLu...
貿協董事長黃志芳(左7)率台灣汽車團隊與Vinfast副總裁James DeLuca(左8)等高層合影。圖／貿協提供
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貿協董事長黃志芳體驗VinGroup集團自家生產最高端休旅車VinFast LU...
貿協董事長黃志芳體驗VinGroup集團自家生產最高端休旅車VinFast LUX。圖／貿協提供
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裕隆集團越南黃志芳外貿協會
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