貿協搭橋 裕隆與越南最大集團Vingroup有望合作

2019-10-31 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



外貿協會黃志芳董事長率汽車產業團訪越南，於10月31日與越南最大企業集團Vingroup總裁潘日旺(PhạmNhậtVượng)會見，針對台灣潛力產業進行產業合作對談。據悉，此次會談後，Vingroup肯定裕隆集團的汽車製造能力，為雙方未來合作埋下伏筆。

在貿協搭橋、黃志芳率領下，台灣汽車龍頭裕隆集團也隨同此次出訪。裕隆集團的華創車電總經理黃振宏則向潘日旺介紹旗下全新開發的汽車平台，期許雙方在此領域能進一步合作，潘日旺則對裕隆集團造車能力表示肯定。

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台越汽車產業雙方會談時，黃志芳表示，裕隆汽車為我國產指標車廠，60年來的發展經驗，尤其近年投入自主品牌的研發設計經驗與成果，可以是同樣希望建立自主汽車品牌的Vingroup參考並共同分享。

黃振宏指出，在全球車廠平台共用的趨勢下，不但可協助Vingroup大幅縮短研發時間，節省研發經費60%以上，裕隆在自主開發的車電系統亦有相當優勢，也願意協助Vingroup建立在地的整車產業供應鏈。

潘日旺表示，他曾駕過納智捷車輛，印象很好。黃振宏則指出，潘主席開的應是上一代的產品，這次介紹的是新平台開發即將上市的車種，裕隆願以整車平台開放與該集團進行合作。

黃振宏並面交裕隆集團執行長嚴陳莉蓮的親筆邀請函，力邀潘日旺來台訪問。在本次訪問後，潘日旺已指示集團組成10至15人的高階主管團近期內由貿協安排來台，進行深度交流。

Vingroup是越南最大民企集團，其集團年營業額占越南全國GDP的4.3%。該集團雖以房地產起家，但近年快速拓展到遍及食衣住行育樂等各項範疇，除汽車產業外，亦在超市、醫療、教育、農業、電子商務產業占有重要地位，預計明年即將展開航空業的服務。