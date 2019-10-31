AirAsia 2019最後大促銷 單程未稅488元起

2019-10-31 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



亞洲低成本航空AirAsia今（31）日宣布，除了「台北－沖繩」航線正式開賣之外，也將在本周日推出今年最後一波大促銷，提供共600萬個促銷機位，台灣出發最低票價單程未稅488元起。

這次大促銷於11月4日0時開賣，特價2020年4月27日至2021年3月1日期間出發的機票，AirAsia BIG會員可以提早24小時優先搶票，即11月3日0時起便可透過AirAsia官網或AirAsia 手機app搶票，此次大促銷首跨2020年跨年及2021年農曆春節，如果想要農曆過年全家便宜出遊可以趁這次促銷提早下手。

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2019年AirAsia冬季大促銷，最便宜的價格落在新航線「高雄－克拉克」，單程未稅488元起，坐飛機比坐客運更便宜。

主要的馬來西亞航線如台北－吉隆坡、台北－沙巴、高雄－吉隆坡單程未稅特價1,388元起，台北－清邁航線最低單程未稅1,338元起，2021年初想去清邁賞櫻花正是下手購票好時機。

此外，台灣人熱愛的菲律賓海島系列，像是台北－宿霧、高雄－宿霧、台北－長灘島（卡利波）等，推出單程未稅988元的超低價。而哈日族這次也有福了，如果想要跨年去搶新年福袋或者是農曆過年想帶爸媽去日本度假，台北－名古屋、台北－大阪推出單程未稅1,048元超低價，是難得亮眼的低價格。

AirAsia集團首席商務長Karen表示，很高興宣布2019年最後一次大促銷即將到來，這也是今年最後一次以超優惠價格預定明年至後年初機票的機會。

除了機票之外，作為一間兼具飛行與旅行服務提供者的公司，也提供了機加酒的獨家優惠方案，相信所有消費者能夠透過airasia.com找到適合他們的商品。

從台北經吉隆坡轉機的熱門航班，例如台北－雪梨、台北－柏斯、台北－墨爾本（AAV）等澳洲航線，單程未稅也僅要新台幣3,086元起，蜜月天堂台北/高雄－馬爾地夫單程未稅也只要3,725元起；短程轉機航班如台北/高雄－檳城、蘭卡威、普吉島也僅要新台幣2,123元起，台北－吉隆坡豪華平躺座位單程未稅僅要7,090元；台北－大阪豪華平躺座位則下殺3,388元起，可以平躺又可以有40公斤行李跟餐點、還有平板電腦與Sony抗噪耳機享受影視娛樂，比一般傳統航空經濟艙還划算。