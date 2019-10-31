網家獨家線上賣中華賓士 目標顛覆傳統買車模式

2019-10-31 15:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



電商年度盛會雙11強檔登場！網路家庭（8044）啟動「ONE PChome」集團聯手迎戰雙11，旗下PChome 24h購物攜手中華賓士，線上獨家銷售全新CLA 200 Coupé新世代轎跑車，顛覆汽車交易市場行為前所未有的超狂優惠，推出「一站購足狂降破億」首波強勢大檔，匯集百大知名品牌，打造十二大主題商品會場，逾500萬種商品全面下殺一折起。

此外，今年PChome24h購物擴大銀行合作優惠規模，支援36大銀行最高回饋34,400，挑戰最多合作銀行數且最高可分30期0利率，刷花旗PChome Prime聯名卡還享有最高22%回饋，同時也獨家推出儲值購物限量方案狂賺千萬加碼金方案，還提供七大行動支付聯合加碼20%回饋選擇，11月1日結盟LINE購物加碼5%快閃三小時。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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網家執行長蔡凱文表示，今年雙11活動除了獨家引進中華賓士CLA 200 Coupé新世代轎跑車、日本直送麝香葡萄、星夢郵輪套裝行程以外，也推出本土美妝業者的獨家商品，以及代購日本東京在地的甜點美食。PChome 24h今年雙11活動，積極打造多元消費方案和專屬優惠選擇，滿足消費者一站式購足食衣住行育樂的360度生活需求，相信雙11不僅已經成為網路購物金額成長的新指標，也將成為全台消費者年終採購的代名詞。

今年雙11期間，PChome24h攜手中華賓士推出線上概念店，主打全新大改款CLA 200 Coupé新世代轎跑車，消費者可刷卡一次付清免手續費，或享158萬30期0利率分期等方案，也可於PChome 24h先儲值160萬、賺取高達9萬現金積點，再刷28萬可獲得2萬元刷卡金回饋，選擇Pi拍錢包玉山信用卡2.5%回饋4萬以上P幣，買車加碼贈1萬8,800P幣。網家目標顛覆傳統汽車買賣市場的購買模式，讓消費者有感省最大，掀起購車市場2019年最夯的話題熱潮。

此外，今年雙11活動，PChome 24h購物瞄準女性消費者，聯手台灣本土知名美妝品牌86 小舖、指彩品牌UNT，以及PayEasy旗下的BeautyMaker、BeautyEasy，首波開賣超過5,000個商品，多組人氣爆款商品，限量下殺優惠，積極搶攻愛美女性客層，預計未來將聯手更多美妝同業進軍國際市場，為台灣美妝電商市場打造「美妝聯盟」。