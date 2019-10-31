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Uber Eats攜汽車貨運業者 響應新北市交通安全推廣

2019-10-31 14:50經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

Uber Eats及合作汽車貨運業者庫柏瑪利國際有限公司，今（31）日共同響應新北市政府交通局、台北區監理所，為合作外送夥伴舉辦的交通安全推廣講座。Uber Eats承諾，將持續提升合作外送夥伴安全意識、增加合作外送夥伴安全保障，也將進一步與政府單位加強合作，運用道路安全執法機關提供的違規資訊，進行內部系統比對，和合作汽車貨運業一起追蹤危險駕駛行為，並與主管機研究再次進行道安宣導，藉此減少交通意外事故機率。

Uber Eats也將持續自主加強落實「美食外送平台業者自律公約」，提升合作外送夥伴的道路安全，樹立良好業者典範。Uber Eats表示，Uber Eats提供消費者便利、多元的用餐體驗之餘，也相當重視企業應負起的社會責任。與合作汽車貨運業者將配合中央、地方相關政府單位共同推廣交通安全，協助合作外送夥伴能夠擁有正確的交通安全意識。

同時，Uber Eats也與合作汽車貨運業者積極研擬適合合作外送夥伴的商業保險，目前13個營運縣市中的合作外送夥伴都已經有其合作的汽車貨運業者提供的補償險，預計在11月初時，會完備所有營運城市的補償險加保。

新北市政府交通局副局長林麗珠表示，未來將派道路安全宣導講師加強外送員行車安全與交通管理，針對超速、違規停車、鑽縫蛇行、闖紅燈及行駛中使用行動電話等違規行為取締並進行標註，也與汽車貨運業者、Uber Eats取得初步共識，將研究如何針對高風險的外送員加強宣導，協助各方自主管理。

新北市政府也鼓勵汽車貨運業者、美食外送平台於外送員說明會時，納入交通安全推廣，以減少外送員交通違規、肇事等風險。希望與美食外送平台業者一起努力讓外送員、所有用路人都有更安全的環境。

汽車貨運業者庫柏瑪利國際有限公司表示，提升道路安全意識很重要，在合作外送夥伴上線提供服務前，他們會確認外送員備有相關保險保障、證照與資格，並提供相關交通安全宣導資訊。透過今天響應新北市政府交通局和台北區監理所的交通安全推廣，加強合作外送夥伴行車安全觀念。此外，目前已為合作的外送員加保補償險，提升安全保障。

新北市政府交通局、台北區監理所共同舉辦外送員交通安全推廣講座，提升外送交通安全意...
新北市政府交通局、台北區監理所共同舉辦外送員交通安全推廣講座，提升外送交通安全意識。圖／Uber提供
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