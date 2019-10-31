搭紅眼班機不用搶椅子睡 舊金山國際機場君悅酒店開幕 2019-10-31 14:44
經濟日報 記者
楊文琪
／即時報導
台灣最大的旅展「ITF台北國際旅展」11月8日即將登場，想到要搭紅眼班機或夜宿
心就很累嗎？由 機場 國際機場（SFO）與凱悅酒店集團（Grand Hyatt）共同打造的舊金山國際機場君悅酒店（Grand Hyatt at SFO），10月7日隆重開幕，讓旅客轉機或等待時可以舒服躺在豪華大床上吃生蠔配啤酒，不用再搶機場椅子睡。 舊金山
造價新台幣72億元的舊金山國際機場君悅酒店，是機場內唯一的豪華酒店，透過新建的AirTrain機場快線系統可直通所有航廈，只要5分鐘即可抵達酒店，提供旅客最快速、方便的休憩與住宿環境。
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酒店共12層、351間客房，包括視野極佳的跑道景觀套房，可邊泡澡邊近距離欣賞飛機起降；多用途休息室Twin Crafts Market & Bar全天候開放，提供新鮮生蠔和手工啤酒，以海灣為主的空間設計，讓旅客不僅享受美食，還能體驗當地獨特風情。
此外，酒店內亦設有24小時健身中心及專用瑜珈空間，並提供全身按摩護理服務，紓解旅客在飛行過程中的疲累不適，為旅程前後做好全方位的保養與準備。
為配合機場期望於2021年達到全球第一個淨零耗能（Zero Net Energy, ZNE）機場的目標，舊金山國際機場君悅酒店與一般已獲得「能源與環境設計標準認證」（Leadership in Energy and Environmental Design, LEED）的酒店相比，能源使用效率更高出26%，舊金山國際機場主任沙提若（Ivar C. Satero）表示，「我們堅守環保原則，包括採用當地材料和可回收材料等，並減少使用一次性塑膠產品，以落實永續發展。」
凱悅酒店集團也自10月1日至12月31日推出新優惠，只要酒店會員於指定優惠期間入住集團旗下位於全球各地的全新酒店，即可以每晚認可住宿獲得500點獎勵積分。更多君悅酒店相關優惠，請參考：WORLD OF HYATT。
跑道景觀套房的視野極佳，打開落地窗簾即可欣賞近距離飛機起降。 圖／舊金山國際機場（SFO）與凱悅酒店集團（Grand Hyatt）提供 分享
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