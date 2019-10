搭紅眼班機不用搶椅子睡 舊金山國際機場君悅酒店開幕

2019-10-31 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 /即時報導



台灣最大的旅展「ITF台北國際旅展」11月8日即將登場,想到要搭紅眼班機或夜宿機場心就很累嗎?由舊金山國際機場(SFO)與凱悅酒店集團(Grand Hyatt)共同打造的舊金山國際機場君悅酒店(Grand Hyatt at SFO),10月7日隆重開幕,讓旅客轉機或等待時可以舒服躺在豪華大床上吃生蠔配啤酒,不用再搶機場椅子睡。

造價新台幣72億元的舊金山國際機場君悅酒店,是機場內唯一的豪華酒店,透過新建的AirTrain機場快線系統可直通所有航廈,只要5分鐘即可抵達酒店,提供旅客最快速、方便的休憩與住宿環境。

酒店共12層、351間客房,包括視野極佳的跑道景觀套房,可邊泡澡邊近距離欣賞飛機起降;多用途休息室Twin Crafts Market & Bar全天候開放,提供新鮮生蠔和手工啤酒,以海灣為主的空間設計,讓旅客不僅享受美食,還能體驗當地獨特風情。

此外,酒店內亦設有24小時健身中心及專用瑜珈空間,並提供全身按摩護理服務,紓解旅客在飛行過程中的疲累不適,為旅程前後做好全方位的保養與準備。

為配合機場期望於2021年達到全球第一個淨零耗能(Zero Net Energy, ZNE)機場的目標,舊金山國際機場君悅酒店與一般已獲得「能源與環境設計標準認證」(Leadership in Energy and Environmental Design, LEED)的酒店相比,能源使用效率更高出26%,舊金山國際機場主任沙提若(Ivar C. Satero)表示,「我們堅守環保原則,包括採用當地材料和可回收材料等,並減少使用一次性塑膠產品,以落實永續發展。」