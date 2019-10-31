搭紅眼班機不用搶椅子睡 舊金山國際機場君悅酒店開幕

2019-10-31 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



台灣最大的旅展「ITF台北國際旅展」11月8日即將登場，想到要搭紅眼班機或夜宿機場心就很累嗎？由舊金山國際機場（SFO）與凱悅酒店集團（Grand Hyatt）共同打造的舊金山國際機場君悅酒店（Grand Hyatt at SFO），10月7日隆重開幕，讓旅客轉機或等待時可以舒服躺在豪華大床上吃生蠔配啤酒，不用再搶機場椅子睡。

造價新台幣72億元的舊金山國際機場君悅酒店，是機場內唯一的豪華酒店，透過新建的AirTrain機場快線系統可直通所有航廈，只要5分鐘即可抵達酒店，提供旅客最快速、方便的休憩與住宿環境。

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酒店共12層、351間客房，包括視野極佳的跑道景觀套房，可邊泡澡邊近距離欣賞飛機起降；多用途休息室Twin Crafts Market & Bar全天候開放，提供新鮮生蠔和手工啤酒，以海灣為主的空間設計，讓旅客不僅享受美食，還能體驗當地獨特風情。

此外，酒店內亦設有24小時健身中心及專用瑜珈空間，並提供全身按摩護理服務，紓解旅客在飛行過程中的疲累不適，為旅程前後做好全方位的保養與準備。

為配合機場期望於2021年達到全球第一個淨零耗能（Zero Net Energy, ZNE）機場的目標，舊金山國際機場君悅酒店與一般已獲得「能源與環境設計標準認證」（Leadership in Energy and Environmental Design, LEED）的酒店相比，能源使用效率更高出26%，舊金山國際機場主任沙提若（Ivar C. Satero）表示，「我們堅守環保原則，包括採用當地材料和可回收材料等，並減少使用一次性塑膠產品，以落實永續發展。」