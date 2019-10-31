從不夜城變空城 京華城也曾有24小不打烊的誠品書店

2019-10-31 14:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



如今已是二個孩子爸爸的瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛，小學二年級就搬到南京三民商圈，回憶起18年前京華城剛開幕時的盛況，他難掩感傷，直說對當地居民來說，真的「好感傷」、「好唏噓」。

黃舒衛指出，全台第二家24小時不打烊的誠品書店就曾經位於京華城百貨球體區的10、11樓，佔地面積將近500坪，再加上劇場型的環狀空間設計，置身其中宛如被書海包圍。當時，黃舒衛幾乎是每天下班都窩在這裡。此外，那時候正流行的agnès b.也在京華城開大店。

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此外，黃舒衛仍記憶猶新的還有，當時的京華城電影院也是話題十足，像是獨立的座椅、點餐服務，以及小型包場…等，都是當時其他電影院首創的新服務。

還有，京華城有多達1,500個停車位，至今仍是國內最大的室內立體停車場。在鼎盛時期，京華城周邊就多達3、4家的麻辣鍋店，當時真的可以用「不夜城」來形容，這些點點滴滴，都仍深刻的停留在黃舒衛的記憶中。

黃舒衛指出，這幾年京華城風風雨雨，時不時就有各種傳聞，確實影響周邊的房價、生活機能，甚至是當地居民的重建期待，以及過往曾多次傳出被翻新的契機，都已不被看好，連周邊的銀行都已陸陸續續搬走。

不過，黃舒衛表示，京華城的腹地相當大且完整，且要在台北市蛋黃區要再找到這麼大的基地，所有權還是民間所有，可說是絕無僅有，而對於京華城未來可能規劃成為頂級商辦，是否能再現新風貌，黃舒衛認為，「是有潛力的」。