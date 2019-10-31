京華城一虧18年 「威京小沈」為何還要奇襲搶標？

2019-10-31 14:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



爭議多年的京華城標售案，9月峰迴路轉以372億元由同集團中石化子公司鼎越開發奇襲搶標成功，震撼業界，外界都好奇，威京集團到底在打什麼算盤？一名當年京華城還在籌備期就一直服務到現在的資深員工透露，老闆不僅對這塊土地有很深的情感，更有著對社會創新的使命感，18年前獨步全球的球體購物空間，更是老闆的理想，只是不敵大環境現實的改變。

該名資深員工透露，現在每天數著京華城即將結束營業的倒數日子，心情雖然複雜極了，當然也很不捨，但卻有著滿滿的感恩。她說，大部分的人早就認賠殺出，但老闆一虧就是18年，而且沒有任何一個月延遲發薪水。

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京華城副總阮信囊也透露，創辦人沈慶京在京華城由同集團中石化子公司鼎越開發得標塵埃落定後，心情踏實、穩定許多。目前，京華城已展開bye bye Sale（封館拍賣），11月30日將是最後一天的營業日，經營團隊也已開始著手規劃相關的感恩與回顧活動。但，屆時人稱「威京小沈」的沈慶京會不會親自現身，還是未知數。

阮信囊並表示，今年上半年威京集團旗下各公司已提供職缺內容，並透過人資部門協助京華城員工轉職，而針對京華城現有的126名員工，公司也都會依照勞基法的相關規定，保障員工權益。

阮信囊指出，目前已確定京華城的特色球體主建物將會被打掉，未來則是改為闢建頂級商辦，預計2023年完工。

回想起京華城曾經的風光，阮信囊仍記憶猶新，他指出，2001年11月開幕的第一年，不少外賓來台都會透過外交部，指定要來京華城逛逛，2004年世界盃足球賽期間，京華城更把球體空間打造成一顆巨無霸足球，隨著世界盃足球賽的熱潮，讓全世界也認識了台灣這個獨特建築標的。

資深員工也回憶道，京華城剛開幕的前二個月，真的是滿滿的到處都是人潮，更因為裡面的顧客流連往返，常常使得外面的人潮一度都進不去，假日時遊覽車一停就是10幾部，更隨處可見外籍觀光客，熱鬧極了。