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KKday秋冬線上旅展明開跑 全站滿額折抵爽領1,200元

2019-10-31 13:43經濟日報 記者楊文琪／即時報導

又到了秋冬之際，相信許多人也已經開始規劃迎接2020跨年或明年春假的旅行。深度旅遊體驗平台KKday祭出線上旅展限時優惠，不想出門人擠人也可以輕鬆省荷包！優惠不僅有全站滿額最高折1,200、LINE PAY結帳最高回饋15%，更貼心精選世界各地熱門行程自由配，買A折B最低五折起，把握優惠提前安排行程可省下旅遊基金、享受更多。

這次秋冬線上旅展，KKday推出全站商品滿額折抵優惠方案，貼心分成滿1,400、滿2,800與滿4,200三種折扣級距，最高可領取1,200元折扣。無論是一人出遊的心靈充電之旅，還是三五好友歡樂行，都可依據購買行程總價挑選最適合的優惠，再也不用為了折扣東拼西湊、開心省更多。

針對各地熱門行程，KKday則推出「黃綠自由配」組合，購買黃區商品就送綠區商品折扣券，最低可享五折優惠，消費者可自由安排所需行程。以購買東京迪士尼電子門票一日券為例，即可選擇以半價優惠購買富士山一日遊經典行程，暢遊河口湖、忍野八海等美景勝地，或選擇購買東京日光一日遊行程，到東照宮、日光溫泉享受悠閒深度遊，輕鬆出發、盡情體驗。

大包小包也不怕！KKday貼心提供接送超值組，凡訂購台灣機場接送商品，就送SIM卡折扣碼。無論是出發前先將SIM卡寄達家中，或是悠閒搭車抵達機場後至KKday櫃檯領取，只要在抵達目的地前先配備好網路，就可以省去抵達目的地後的手忙腳亂，出遊簡單不狼狽。

於KKday網站訂購行程商品，可使用手機LINE PAY結帳，省去輸入信用卡號的步驟，輕鬆付款更可享高額回饋！活動期間凡使用LINE PAY結帳，筆筆享3%回饋，使用一卡通帳戶消費再享4%回饋、連結新光銀行帳戶再享8%回饋，最高15%回饋相當於八五折優惠，民眾可把握機會省荷包。

深度旅遊體驗平台KKday祭出線上旅展限時優惠，不想出門人擠人也可以輕鬆省荷包！...
深度旅遊體驗平台KKday祭出線上旅展限時優惠，不想出門人擠人也可以輕鬆省荷包！優惠不僅有全站滿額最高折1,200、LINE PAY結帳最高回饋15%，更貼心精選世界各地熱門行程自由配，買A折B最低五折起。　圖／KKday提供
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