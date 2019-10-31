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華人領袖遠見高峰會登場

2019-10-31 12:12攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

華人領袖遠見高峰會，廣達集團創辦人暨總裁林百里以「勇敢面對AI新世界 一個工程師的未來觀察」專題演講、台達電子執行長鄭平以「遇見未來城市 互聯生智 能源成永續」專題演講、專題論壇智慧能源打造零耗能家園與談人邀請中興大學資訊管理系所暨應用經濟系所合聘教授許志義、台灣電力公司董事長楊偉甫、中鋼總經理王錫欽、NextDrive聯齊科技創辦人兼執行長顏哲淵。

華人領袖遠見高峰會，台達電子執行長鄭平（圖）以「遇見未來城市 互聯生智 能源成永...
華人領袖遠見高峰會，台達電子執行長鄭平（圖）以「遇見未來城市 互聯生智 能源成永續」專題演講。記者曾學仁／攝影
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華人領袖遠見高峰會，專題論壇「智慧能源打造零耗能家園」邀請中鋼總經理王錫欽（左起...
華人領袖遠見高峰會，專題論壇「智慧能源打造零耗能家園」邀請中鋼總經理王錫欽（左起）、NextDrive聯齊科技創辦人兼執行長顏哲淵、台灣電力公司董事長楊偉甫、中興大學資訊管理系所暨應用經濟系所合聘教授許志義。記者曾學仁／攝影
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華人領袖遠見高峰會，廣達集團創辦人暨總裁林百里（圖）以「勇敢面對AI新世界 一個...
華人領袖遠見高峰會，廣達集團創辦人暨總裁林百里（圖）以「勇敢面對AI新世界 一個工程師的未來觀察」專題演講。記者曾學仁／攝影
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華人領袖遠見高峰會，專題論壇「智慧能源打造零耗能家園」邀請中鋼總經理王錫欽（左起）、NextDrive聯齊科技創辦人兼執行長顏哲淵、台灣電力公司董事長楊偉甫、中興大學資訊管理系所暨應用經濟系所合聘教授許志義。記者曾學仁／攝影
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台達電林百里中鋼
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