林智堅訪國際半導體協會 串聯國際資源推動竹科X
2019-10-31 11:51
聯合報 記者黃瑞典
／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天拜訪SEMI國際半導體產業協會全球行銷長及台灣區總裁曹世綸，希望透過與SEMI合作，媒合世界級科技大廠進駐竹科X產業園區，並參與兒童探索館的科普教育策展、協助2020台灣設計展及2021台灣燈會融入科技元素，曹世綸也在交流中表達協助意願。
林智堅表示，科技不只是重要產業，更應融入教育、建設與重大活動，透過此次拜會，邀請SEMI一起參與新竹市的改變，希望打造一個聆聽產業聲音、滿足產業需求的地方政府，為產業解決問題，促進城市發展，期待未來與SEMI更多合作，結合市府在地資源與SEMI的全球資源，串聯更多跨國企業進駐新竹市，創造就業機會，協助台灣半導體產業再升級。
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曹世綸表示，新竹科技產業蓬勃發展，市府與SEMI將成為地方政府與企業積極合作典範，會從地方政府的角度去思考出發，協助產業界與竹市共同發展。
市府指出，SEMI國際半導體產業協會長期致力於促進半導體、微機電與感測器、光電及化合物半導體、綠色能源等產業發展，連結超過2200家全球會員公司及超過130萬名專業人士，透過此次交流，增加市府與產業交流，也邀SEMI協助竹科X邀請科技大廠進駐，並參與兒童探索館建設、2020台灣設計展與2021台灣燈會等國家級活動。
林智堅表示，竹科X產業園區計畫已有英特爾、ASML台灣總部進駐，也爭取亞洲矽谷計畫辦公室進駐，也會持續吸引跨國企業營運總部與研發中心，除了頂級商辦區，也規畫藝文展演中心，結合辦公、消費、藝文與兒童教育等生活設施，將成為台灣新世代產業園區典範。
曹世綸指出，SEMI基金會長期推廣STEM生涯探索計畫，其中HTU學習營透過體驗活動，讓更多學子對科學、科技、工程、數學領域產生學習興趣，鼓勵規畫相關職涯方向，希望與市府合作將科普知識置入各校寒暑假營隊或城市藝文活動中，營造科普城市氛圍，成為積極培養科普教育的科技智慧城市。
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