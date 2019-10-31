唐榮11月不銹鋼盤價 跟進調降機率大

2019-10-31 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ／即時報導



在景氣低迷、進口低價競爭下，11月不鏽鋼內銷盤價中止連續四個月上漲格局。繼燁聯30日調降11月內銷盤價後，唐榮（2035）今（31）日下午即將開盤，300系列冷熱軋跟進調降機率大。唐榮表示，將進一步討論後確定。

當前LME鎳價每公噸維持在1.6萬美元，不過，印尼本周突然宣布鎳礦出口禁令生效，不鏽鋼市場恐提前變天。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

唐榮此前指出，在鎳價未來可能上漲的預期心理下，客戶拉貨力道有望提高，即使需求薄弱，11月就算開出跌盤，跌幅也可能比內部原本預期要小。

燁聯昨日調降300系列熱軋和冷軋不銹鋼品內銷價格，每公噸均降2,000元，但400系列產品和316合金鋼附價產品則維持平盤，至於300系列熱冷軋外銷價每公噸調降50~60美元。

不鏽鋼業者觀察，原料價格雖還在高檔，但考量市場需求，以及來自大陸、印尼等進口低價競爭，仍必須適度調降盤價，才有利接單。