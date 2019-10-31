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唐榮11月不銹鋼盤價 跟進調降機率大

2019-10-31 11:51經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

在景氣低迷、進口低價競爭下，11月不鏽鋼內銷盤價中止連續四個月上漲格局。繼燁聯30日調降11月內銷盤價後，唐榮（2035）今（31）日下午即將開盤，300系列冷熱軋跟進調降機率大。唐榮表示，將進一步討論後確定。

當前LME鎳價每公噸維持在1.6萬美元，不過，印尼本周突然宣布鎳礦出口禁令生效，不鏽鋼市場恐提前變天。

唐榮此前指出，在鎳價未來可能上漲的預期心理下，客戶拉貨力道有望提高，即使需求薄弱，11月就算開出跌盤，跌幅也可能比內部原本預期要小。

燁聯昨日調降300系列熱軋和冷軋不銹鋼品內銷價格，每公噸均降2,000元，但400系列產品和316合金鋼附價產品則維持平盤，至於300系列熱冷軋外銷價每公噸調降50~60美元。

不鏽鋼業者觀察，原料價格雖還在高檔，但考量市場需求，以及來自大陸、印尼等進口低價競爭，仍必須適度調降盤價，才有利接單。

華新麗華上午也調降11月不鏽鋼盤元盤價，304系列產品每公噸下調2,000元，316系列產品每公噸下調2,000元，400系列則產品維持平盤。

唐榮董事長吳豐盛 （聯合報系資料庫）
唐榮董事長吳豐盛 （聯合報系資料庫）
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