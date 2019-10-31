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國巨董座陳泰銘：課稅問題 扼殺台灣藝術市場30年

2019-10-31 10:19經濟日報 記者翁至威／即時報導

立法院財政委員會今（31）日針對國內文物或藝術品拍賣所得改採「分離課稅」召開公聽會，藝術界與財稅學者意見交鋒。國巨董事長陳泰銘今日也特別出席公聽會，他指出，台灣因為課稅問題，將藝術市場扼殺30年，在市場萎縮下，課不到稅，更遑論課稅公平性。

但中國科大財稅系講座教授曾巨威則提出三大理由表示反對分離課稅，第一、欠缺嚴謹的稅式支出報告；第二、

破壞綜合所得稅制，圖利富人；第三、產業發展規劃應有完整方案，租稅配套只是錦上添花。

香港政治紛擾未歇，立委認為台灣應趁此契機，取代香港成為國際藝術品交易中心，民進黨立委施義芳提案，應修改所得稅法將文物、藝術品拍賣收入改為分離課稅，以拍賣會落槌價1%扣繳，取代現行併入綜合所得、累進稅制的課稅方式。

陳泰銘表示，文物、藝術品交易課稅是嚴肅問題，每種課稅方式都有優缺點，對於如何課稅他沒有堅持，但國巨長期關注藝術生態發展，很遺憾因為課稅問題，把藝術市場扼殺二、三十年。

陳泰銘表示，當年國際拍賣公司相繼退出台灣、前進香港後，香港在亞洲變成舉足輕重的藝術品交易中心，如今因為香港問題讓台灣有機會重回藝術交易中心，台灣其實有許多有利條件，包括生活文化、穩健金融等，政府應該思考，「課不到稅，就很談去談公平性。」

獨立策展人藝評人胡永芬也表示，稅必須收的到才是錢，台灣藝術品交易金額在兩岸三地占比從2001年的97%降到2018年的2%，市場已經跑掉了。她指出，全世界有不少國家對於藝術品交易所得都是免稅，但台灣為堅持賦稅公平，使台灣失去競爭力。

中國科大財稅系講座教授曾巨威指出，目前改採分離課稅仍欠缺嚴謹的稅式支出評估，不符法律要求，且台灣目前採「綜合」所得制，陸港採分類所得稅制，兩者不同。

曾巨威表示，藝術品若要採分離課稅，未來會不會有人提出薪資也要分離？也也重批財政部近來政策未能堅持立場，是將政策導向分離課稅的「始作俑者」。

政治大學財政系教授羅光達則表示，現行所得稅制採取累進稅率課稅，有其公平性考量，他建議仍維持現行課稅方式，但可考慮調降文物、藝術品6%純益率，作為折衷方案。

國巨董事長陳泰銘今（31）日出席藝術品交易課稅公聽會，直言課稅問題扼殺台灣藝術市...
國巨董事長陳泰銘今（31）日出席藝術品交易課稅公聽會，直言課稅問題扼殺台灣藝術市場30年。 記者翁至威／攝影
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分離課稅香港所得稅
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