國巨董座陳泰銘：課稅問題 扼殺台灣藝術市場30年

2019-10-31 10:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



立法院財政委員會今（31）日針對國內文物或藝術品拍賣所得改採「分離課稅」召開公聽會，藝術界與財稅學者意見交鋒。國巨董事長陳泰銘今日也特別出席公聽會，他指出，台灣因為課稅問題，將藝術市場扼殺30年，在市場萎縮下，課不到稅，更遑論課稅公平性。

但中國科大財稅系講座教授曾巨威則提出三大理由表示反對分離課稅，第一、欠缺嚴謹的稅式支出報告；第二、

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

破壞綜合所得稅制，圖利富人；第三、產業發展規劃應有完整方案，租稅配套只是錦上添花。

香港政治紛擾未歇，立委認為台灣應趁此契機，取代香港成為國際藝術品交易中心，民進黨立委施義芳提案，應修改所得稅法將文物、藝術品拍賣收入改為分離課稅，以拍賣會落槌價1%扣繳，取代現行併入綜合所得、累進稅制的課稅方式。

陳泰銘表示，文物、藝術品交易課稅是嚴肅問題，每種課稅方式都有優缺點，對於如何課稅他沒有堅持，但國巨長期關注藝術生態發展，很遺憾因為課稅問題，把藝術市場扼殺二、三十年。

陳泰銘表示，當年國際拍賣公司相繼退出台灣、前進香港後，香港在亞洲變成舉足輕重的藝術品交易中心，如今因為香港問題讓台灣有機會重回藝術交易中心，台灣其實有許多有利條件，包括生活文化、穩健金融等，政府應該思考，「課不到稅，就很談去談公平性。」

獨立策展人藝評人胡永芬也表示，稅必須收的到才是錢，台灣藝術品交易金額在兩岸三地占比從2001年的97%降到2018年的2%，市場已經跑掉了。她指出，全世界有不少國家對於藝術品交易所得都是免稅，但台灣為堅持賦稅公平，使台灣失去競爭力。

中國科大財稅系講座教授曾巨威指出，目前改採分離課稅仍欠缺嚴謹的稅式支出評估，不符法律要求，且台灣目前採「綜合」所得制，陸港採分類所得稅制，兩者不同。

曾巨威表示，藝術品若要採分離課稅，未來會不會有人提出薪資也要分離？也也重批財政部近來政策未能堅持立場，是將政策導向分離課稅的「始作俑者」。