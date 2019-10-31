宜新實業 獲國家磐石獎殊榮
今年8月27日申報上市、櫃輔導契約（福邦證券輔導），9月11日登錄興櫃交易的宜新實業（4440），以優異的企業經營策略及專業彈性複合紗製造技術，榮獲經濟部及中華民國全國中小企業總會主辦「第28屆國家磐石獎」，總統蔡英文親頒贈獎座給宜新董事長為邱倉沛。
宜新實業創立於2013年6月，經營團隊深耕紡纖相關產業多年，擁有嫻熟技術，並以機能彈性紗帶動化纖產業新趨勢，此外，於2017年自創品牌「魔術絲 Magic Yarn」，具高視覺、高機能、高值化的核心優勢，因持續創新，也創造產品差異化，奠立穩健發展基礎，深獲市場肯定，於2019年8月27日申報上市、櫃輔導契約、9月11日登錄興櫃，準備進軍資本市場，以更茁壯、發展。
近年來運動、戶外休閒等風潮興起，運動休閒風「Athleisure」成了歐美時尚潮流、名人穿搭指標。此類產品著重在具備良好回復力，在穿著、觸摸時擁有舒適、柔軟等感受，並具易洗快乾、不易皺及機能環保、戶外休閒等特性，深受各國消費者的青睞，故帶動國際各知名品牌紛紛開發具自由伸展功能之服飾，因此，順勢推升包含聚酯彈性複合紗（含彈性纖維）產品的價格與銷售表現。
宜新實業過去四年專注於產品研發，並以客製化、少量、多樣的經營模式及精確的開發能力，與國際服飾品牌合作，產品價值高，除既有的日本、越南、泰國市場外，將持續參展提升能見度，整合代理商通路，協同紡拓會合作行銷推廣，與當地合作夥伴策略聯盟，積極拓展「Magic Yarn」歐、美地區的知名度，隨2020年東京奧運即將到來，將帶動週邊運動產品消費，可望提升相關產業鏈之營收。
宜新實業目前實收資本額3.6億元，主要經營業務機能彈性紗製造與銷售，董事長為邱倉沛，最近三年稅前盈餘分別為：1.49億元、1.89億元、2.18億元，今年上半年稅前盈餘為0.61億元。
為了配合全球環保意識的潮流，宜新實業自2016年開始朝向循環經濟方向發展，於2017年5月取得GRS Version 4.0全球再生回收標準認證，採用Recycled POY素材，秉持綠色節能的社會責任，提供各大品牌環保紗，不僅重新賦予紗環境保護的附加價值，也為公司創造更高的獲利。宜新長期以來除了追求營運模式必須更趨於彈性、機動、品質至上，以使公司獲利穩定成長外，近年來並積極投入社會參與， 善盡企業社會責任。
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