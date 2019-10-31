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生物資料庫AI定序 整合精準醫療出發

2019-10-31 05:47台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 「台灣精準醫療Biobank整合平台」啟...
（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 「台灣精準醫療Biobank整合平台」啟航，國內31家人體生物資料庫與各醫學中心均派代表出席。
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國家級人體生物資料庫整合平台上線！行政院積極推動的「台灣精準醫療Biobank整合平台」，30日舉辦聯盟啟航成立發表會。AI實驗室創辦人杜亦謹（PTT創站者）表示，現今資料庫演算法用AI全基因定序，對疾病診斷、治療、癒後都有幫助。

衛福部醫事司長石崇良會後補充，整合平台有倫理的審查機制，會匿名化處理完再交付分析，生物資料庫都是經過提供者同意，不會有隱私的問題。醫院應用的時候需要付費。Biobank計畫需要輔導，要建立一致性檢體標準規格，包括資料安全性、品質處理要求，31家企業都很樂意參與，但還要評鑑企業原本的品質。

人體生物資料因涉及隱私問題，台北醫學大學設有倫理委員會，台灣人體生物資料庫也設有稽核管理機制。

國內31家人體生物資料庫與各醫學中心30日均派代表出席，期盼未來不僅可活絡整體生物資料庫運用，並可串接健保申報資料、電子病例、癌症登錄、罕見疾病等資料庫，提供台灣醫藥生技研究與精準醫療發展之重要資料來源，加速疾病研究與新藥研發，吸引國外藥廠來台投資，提升台灣醫療照護品質。

行政院積極推動的「台灣精準醫療Biobank整合平台」，30日舉辦聯盟啟航成立發表會，下中為副總統陳建仁。

各界看好Biobank

三軍總醫院院長蔡建松表示，過去的資料庫屬於小而美，著重檢體的收集性跟獨特性，Biobank幫助升級成2.0版，資源分配利用會更有彈性，將來會有更多資料庫加入，將是台灣精準醫療啟航的後盾，對未來醫藥生技產業發展大有幫助。

訊聯生技公司董事長蔡政憲表示，《細胞治療特別管理辦法》有完整的制度，短短1年後送件數多達140件，產官學研結合的力量很大，震驚整個亞洲都過來考察，刺激產業界思考能做些什麼，1+1+1+1的整合將遠大於4，不只在應用上能產生作用，在資料庫的建立也有刺激的效果。

AI Lab創辦人杜亦謹表示，資料庫的競爭力已不可同日而語，未來精準醫療要做到資料創新、算法創新、體驗創新。現今資料像石油般源源不絕，算法上用AI mindset處理全基因定序資料，台灣有4,800萬筆資料，其中有1,000萬個從來沒看過的病例，在全世界是很重要的參考數據，對標靶治療有很獨特的研究價值。

杜亦謹說，全基因定序資料共993組，有940個是健康的人，其中有些人有遺傳性疾病，或在用藥時會有特殊反應，很多人平常以為自己健康，但在用藥時可能發生異常。與會者可以思考，Biobank如何增進疾病照護或遠距醫療，畢竟全世界醫療有1/3費用都用在醫療保險，醫病關係更需要體驗的創新。

AI Lab創辦人杜亦謹表示，資料庫的競爭力已不可同日而語，未來精準醫療要做到資料創新、算法創新、體驗創新。

醫藥生技生態永續

衛福部長陳時中表示，我國雖於2010年通過《人體生物資料管理條例》，作為生物檢體收集、處理及運用之法律規範，迄今已核准31家，但規模大小不一，且申請程序繁複、缺乏統合，以至於運用效益有限。精準醫療、再生醫學及智慧醫療為全球各進步國家之發展重點，而具一致性與品質的生物檢體及其衍生數據，則為生醫創新與產品開發的關鍵因素。

行政院政務委員吳政忠遂邀集中央研究院、衛生福利部、財團法人國家衛生研究院等部會，結合31家生物資料庫、46萬名參與者、450萬件檢體，及各大醫院共同參與，將可創造醫藥生技完善的永續生態鏈。

（示意圖）Biobank結合31家生物資料庫、46萬名參與者、450萬件檢體，將可創造醫藥生技完善的永續生態鏈。（photo by Wikipedia）

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