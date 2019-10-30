ICCA年會睽違28年「回台」 明年高雄登場

2019-10-30 19:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



貿協今（30）日表示，2020年可謂為「台灣會議年」，其中，1992年首度在台北舉辦的ICCA年會，在睽違28年後也將在2020年重回台灣於高雄舉辦。

外貿協會執行的MEET TAIWAN計畫今日於「2019國際會議協會（ICCA）年會」期間，會晤ICCA主席James Rees及新任執行長Senthil Gopinath，對於加强雙邊合作，培養會展年輕世代，鼓勵業界新創發展，以共同推升台灣及亞洲會議產業凝聚具體方向及共識。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

外貿協會秘書長葉明水表示，會議產業的主軸將是年輕活力及科技創新。在世代交替下，未來會議產業中70%相關從業人員及與會者將是青年世代，因此，MEET TAIWAN早在三年前即與ICCA合作，以「Future Belongs to us!」為主題於ICCA年會期間辦理青年競賽，鼓勵新世代展現創意，並結合AI人工智慧、5G等科技應用，讓科技成為推升會展進步的動力。同時我國也是領先在亞洲推動永續會展的國家。

此次會晤中也提到，2020年可謂為台灣會議年，將迎來許多指標國際會議來台舉辦，如「世界貿易中心協會年會（WTCA）」即將以「Connecting Business to the Digital World」為主題，鏈結全球世貿中心並創造商機；而1992年首度在台北舉辦的ICCA年會，在睽違28年後也將在2020年重回台灣於高雄舉辦。

MEET TAIWAN近年來配合政府會展遍地開花策略，積極協助爭取更多國際會議來台，每年協助超過百案國際會議來台辦理，創造會議及產業加乘效益、帶動會展周邊商機並提升台灣會展形象及知名度。