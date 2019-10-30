親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

華為空城計破功：「鴻蒙可替代安卓」屬官媒炒作？

比男人還壯！美艷女醫師脫下白袍 一身超猛肌肉讓人震撼

ICCA年會睽違28年「回台」 明年高雄登場

2019-10-30 19:24經濟日報 記者黃文奇／即時報導

貿協今（30）日表示，2020年可謂為「台灣會議年」，其中，1992年首度在台北舉辦的ICCA年會，在睽違28年後也將在2020年重回台灣於高雄舉辦。

外貿協會執行的MEET TAIWAN計畫今日於「2019國際會議協會（ICCA）年會」期間，會晤ICCA主席James Rees及新任執行長Senthil Gopinath，對於加强雙邊合作，培養會展年輕世代，鼓勵業界新創發展，以共同推升台灣及亞洲會議產業凝聚具體方向及共識。

外貿協會秘書長葉明水表示，會議產業的主軸將是年輕活力及科技創新。在世代交替下，未來會議產業中70%相關從業人員及與會者將是青年世代，因此，MEET TAIWAN早在三年前即與ICCA合作，以「Future Belongs to us!」為主題於ICCA年會期間辦理青年競賽，鼓勵新世代展現創意，並結合AI人工智慧、5G等科技應用，讓科技成為推升會展進步的動力。同時我國也是領先在亞洲推動永續會展的國家。

此次會晤中也提到，2020年可謂為台灣會議年，將迎來許多指標國際會議來台舉辦，如「世界貿易中心協會年會（WTCA）」即將以「Connecting Business to the Digital World」為主題，鏈結全球世貿中心並創造商機；而1992年首度在台北舉辦的ICCA年會，在睽違28年後也將在2020年重回台灣於高雄舉辦。

MEET TAIWAN近年來配合政府會展遍地開花策略，積極協助爭取更多國際會議來台，每年協助超過百案國際會議來台辦理，創造會議及產業加乘效益、帶動會展周邊商機並提升台灣會展形象及知名度。

未來也將持續與各地方政府合作，展現城市魅力及觀光資源，推升台灣於國際會議舞台地位，並培養更多青年世代投入會展產業，以迎接更多國際會議前來全台各個城市辦理。

外貿協會秘書長葉明水（左四）及經濟部國際貿易局組長張淑逸（右五）率MEET TA...
外貿協會秘書長葉明水（左四）及經濟部國際貿易局組長張淑逸（右五）率MEET TAIWAN 團隊拜會ICCA主席James Rees（左五）及CEO Senthil Gopinath (左三）。貿協/提供
分享

外貿協會觀光
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

未依SOP釀虎航漏油 中油記員工1大過2小過

2019-10-30 17:30

別再說英國沒美食！遠征英國人的胃 漢典把牛肉麵賣進去

2019-10-30 14:33

立榮航空職人開講 點燃偏鄉學子飛行夢

2019-10-30 18:37

蓋台北101最難的是什麼？李祖原：表達內容最難

2019-10-30 14:53

網家布局跨境電商 Bibian比比昂上線搶攻雙11

2019-10-30 14:29

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 13:55

百貨業出現董娘回流效應 有感推升SOGO精品業績

2019-10-30 13:44

星宇吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 13:17

徐旭東四字談總統候選人當務之急 幽默回應「白胖說」

2019-10-30 12:40

「聞到味道就想起爸爸」她用「台灣味」勾人回憶 營業額從零到七百萬

2019-10-30 11:21

長榮三兄弟經營權戰火再起？公司：已走向專業經理人管理

2019-10-30 10:57

台灣之光！台北101獲頒最具影響力高層建築大獎

2019-10-30 09:33

中堅企業頒獎 霹靂布袋戲也入選

2019-10-30 04:52

大師論壇／凌忠嫄：推綠色融資 創三贏

2019-10-30 04:15

生技業首例 晟德小金雞赴港上市

2019-10-29 23:40

晟德董座林榮錦 東風論搶先機

2019-10-29 23:38

晟德多元化布局 瞄準國際舞台

2019-10-29 23:38

喬山斥資18億 收購日按摩椅一哥

2019-10-29 23:36

喬山攻健康產業 壯大規模

2019-10-29 23:35

台灣松下 強攻智慧家電

2019-10-29 23:22

共享機車龍頭拓版圖 Wemo明年將揮軍海外

2019-10-29 23:22

名人書房／陳盛沺 從老總手札學創新經濟

2019-10-29 22:53

法律頻道／網紅代言 別誤踩法律雷區

2019-10-29 22:52

憲生說法／正向激勵有三特質

2019-10-29 22:52

失智照護／閱讀助銀髮族存腦本

2019-10-29 22:52

K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

2019-10-29 15:39

綠色交通結合5G 等待殺手級應用

2019-10-29 14:33

德國獨家144小時追蹤》那天，我們看著張國煒拿手電筒，躺在地上照「機屁股」

2019-10-28 16:07

經濟選書／粉絲再多 不如會員在手

2019-10-28 01:27

點子農場／無聊帶來大商機

2019-10-28 01:26

瑪格麗特談品牌／建構品牌價值空間

2019-10-28 01:26

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

生技園區放眼國際 前營運中心執行長王惠鈞招手世界級大廠

2019-10-28 00:06

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

楊永發專訪（二）／楊永發接班 推動新變革

2019-10-28 00:01

信義拍片 訴說社區感動

2019-10-27 23:45

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49
看更多

熱門文章

台企銀9月爆11萬張停卡 玉山銀續登發卡王

2019-10-29 19:42

新AirPods亮相 供應鏈洗牌

2019-10-30 05:13

華為PA下單陸企 不利台廠

2019-10-30 00:17

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

2019-10-30 09:00

彰化離岸風電亮綠燈 王功「外星人基地」風電仍卡關

2019-10-29 19:39

新制勞退明年可望分紅2.7萬 勞長：努力幫勞工賺錢

2019-10-30 09:45

喬山斥資18億 收購日按摩椅一哥

2019-10-29 23:36

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

2019-10-30 15:45

勞保投保薪資分級表明年起修正 影響296萬人

2019-10-30 12:42

搶資金 境內企業擬准OBU開戶

2019-10-29 23:35

外媒：美軍方邀台積赴美設廠

2019-10-29 23:34

新台幣早盤止貶轉升 突破30.5元心理關卡

2019-10-30 09:32

不法集團設人頭公司偽開發票 詐領中獎獎金1597萬元

2019-10-30 15:15

生技業首例 晟德小金雞赴港上市

2019-10-29 23:40

全球礦機龍頭 董座換人

2019-10-30 05:21

華為策略轉彎…盟友奪單 環宇可望受惠

2019-10-29 23:31

玉山金股東報酬率 十年最佳

2019-10-30 00:11

徐旭東四字談總統候選人當務之急 幽默回應「白胖說」

2019-10-30 12:40

台積大利多 專利戰和解

2019-10-30 00:28

強制開勞保年金專戶？ 勞部：恐釀不便

2019-10-30 00:36

5G企業專頻專網 三年後開放

2019-10-30 04:57

長榮三兄弟經營權戰火再起？公司：已走向專業經理人管理

2019-10-30 10:57

全球挖礦機二哥 赴美IPO

2019-10-30 05:21

台積電、格芯官司和解 雙方協議「全球專利交互授權」

2019-10-30 01:05

經濟解析／5G帶動未來五年新科技發生 這個產業最受惠

2019-10-30 11:51

三外資：全球投資人 最想買台積電

2019-10-29 23:31

歷史次高 壽險業9月匯損338億

2019-10-29 23:32

官司雖和解…格芯若碰技術 台積電一樣能控告

2019-10-30 01:03

本土企業在OBU開戶…金管會擬開放 將找央行溝通

2019-10-30 00:56

業界警戒 提防三安殺價競爭

2019-10-29 23:31

中火排毒水 盧秀燕轟中央「執政傲慢」

2019-10-29 23:40

技嘉接獲5G小型基地台訂單 2020伺服器出貨持續爆發

2019-10-29 19:58

AirPods Pro主打降噪防水 售價7,990元

2019-10-30 05:13

台積電與格芯大和解 律師：商業行為的風險控制

2019-10-30 11:33

林百里：5G+AI 有三大商機、四大挑戰

2019-10-30 12:46

承攬、雇傭？美食外送員勞檢結果 下午3時公布

2019-10-30 09:20

台灣之光！台北101獲頒最具影響力高層建築大獎

2019-10-30 09:33

索尼砸重金擴產CMOS 尚立、勝麗嘗甜頭

2019-10-30 14:29

來台陸客大減 下半年少40萬人

2019-10-30 00:05

業者寬心 將放手投資

2019-10-30 04:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top