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戰雙11！Yahoo啟用自動化物流中心 拚高峰出貨量增10倍

2019-10-30 17:52經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

Yahoo奇摩今（30）日宣布其雙11購物節布局，將動員旗下Yahoo購物中心、Yahoo超級商城、以及Yahoo拍賣等三平台共搶商機。Yahoo表示，今年電商規模、服務、優惠全面升級，更在雙11爆買潮前夕，正式啟用全台首座「MIT自動化物流中心」，導入AI動態儲揀決策技術、更擁有台灣電商業界最高儲量的穿梭式自動倉儲（Shuttle Rack），力拚高峰出貨量增10倍。

Yahoo購物事業群副總裁蔡伯璟表示，今年10月，Yahoo正式啟用與在地團隊合作研發建置的全新MIT自動化物流中心，更是台灣首座導入AI高密度動態儲揀決策技術、擁有目前業界最高儲量穿梭式自動倉儲的物流中心；不僅出庫時間大幅減少60%，在活動高峰期將有效提升10倍產能，成為締造今年雙11業績翻倍成長的強力助攻，盼全力滿足消費者需求，讓雙11更好買。

此外，Yahoo拍賣都會送也在雙11再升級，雙北配送當日到貨，距離不設限、運費再享均一價。Yahoo拍賣事業群業務總經理林燕表示，今年雙11期間，平台更升級串連線上線下體驗的都會送，除服務範圍擴展涵蓋雙北20個行政區外，同時配送距離不設限，享受當日到貨的購物超速感。

林燕也說，今年透過強化行動體驗、布局新零售，藉由「粉絲通」協助賣家深化顧客溝通、活化社群經營，將創新科技帶入平台，助攻賣家打造線上線下超強集客力，推動賣家數年成長三成、商品量翻倍，行動業績占比近七成。未來，也將持續導入更多新興與特色賣家參與投入，為拍賣繼續注入新動能。

因應雙11，Yahoo三平台聯手推出優惠，Yahoo購物中心11月1日起，祭出億元紅包及五折券、1元押寶拚夯品iPhone 11帶回家等優惠；Yahoo超級商城主打旗下名店三折起，跨店滿減最高折2萬；Yahoo拍賣自11月4日起，推出精品1元起標、天天搶11元夯品、雙北「都會送」滿額免運等，更祭出賓士名車1,111元限時起標。

Yahoo電商MIT
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