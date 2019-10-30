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北科大攜手藍天電腦 培育新零售產業關鍵人才

2019-10-30 17:29經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

電商崛起、虛實融合的新零售時代，更需要產學攜手培養贏在未來的關鍵人才。台北科技大學與台灣上市公司藍天電腦今日舉行產學合作簽約啟動儀式，由北科大副校長楊重光及藍天電腦副董事長暨百腦匯總裁蔡明賢代表簽約，延續今年暑期的實習合作，發展雙方在新零售產業營運及研發的領先優勢。

台北科技大學表示，雙方合作內容包括北科大協助藍天電腦海選並培育暑期實習生，跨足全球市場研究新零售趨勢；針對藍天電腦在中國大陸最大的投資項目—3C商場百腦匯，應用大數據分析及前瞻科技，建構線上線下融合的營運機制；在百腦匯各城市已建構完成的5G商場網路環境，提出未來5G新零售智慧商城的發展需求及策略規劃，協助百腦匯建立未來發展新零售的主導地位。

藍天電腦為最早投入筆記型電腦研發的台灣上市公司之一，自1998年起積極佈局大陸，百分百投資成立中國最大的連鎖電腦商場百腦匯，目前在上海、杭州、南京、廣州、成都、天津等約20個城市設點。百腦匯近年為因應新零售趨勢而轉型升級為科技智能廣場，藍天電腦預計未來五年投入1500萬元深入研究新零售的產業佈局。

為此，藍天電腦今年暑期首次與北科大合作，由北科大互動設計系副教授王聖銘主持百腦匯上海旗艦店的實習計畫，帶領來自北科大、成大、政大、中山大學等校的10位學生，針對實地零售場域進行系統化的調查研究、訪談及工作坊，收斂智慧商城的新零售營運需求。

其中，北科大參與實習的1位經營管理所、2位互動設計所學生，協助百腦匯上海旗艦店品牌重塑的策略及活動企劃，並協助百腦匯旗下的賣場、維修品牌「好匯修」和科技知識分享平台「滔滔堂」建構新媒體微信小程序的雛形介面設計，隨後由該公司的資訊團隊接續開發。除了企劃拍攝新媒體行銷短片，他們也針對商城空間的擺設進行主題式設計，驗證其導客及行銷成果。

包括藍天電腦在內，目前已有近200家企業與北科大密切產學合作。北科大一向是產學合作的標竿大學，根據教育部大專校院校務資訊公開資料庫2017年最新數據，北科大專任教師每師平均承接產學合作計畫經費高居全台第5，顯示業界對北科大研發創新能量的信心與支持。

北科大副校長楊重光（左）與藍天電腦副董事長蔡明賢代表簽約，攜手培育新零售人才。 ...
北科大副校長楊重光（左）與藍天電腦副董事長蔡明賢代表簽約，攜手培育新零售人才。 圖／台北科技大學提供
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