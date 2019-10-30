關西服務區嶄新開幕 新東陽商場、齊柏林攝影展精彩

2019-10-30 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



新東陽經營多年的關西服務區，在重新招標後再度贏得經營權，並於10月30日嶄新開幕，這次改裝以「B.E.S.T」為核心目標，打造「Bountiful(豐富的)、Evolutionary(進化的)、Social practice(社會實踐)、Together(同樂)」，要讓用路人體驗到更美好的關西服務區。高速公路局為明（2020）年50周年局慶規畫舉辦的「國道‧綠廊道－從齊柏林看見國道建設」攝影展，也同一時間合併舉行開幕儀式。

新東陽表示，在改裝進化空間的部分，用綠建築為概念打造「生態、節能、減廢、健康」的服務區，區站內採用新竹在地春池玻璃用回收螢幕製成的節能磚，並運用格柵與植生牆的綠建築工法，兼具採光和遮蔭功能，騎樓外推後讓有著大面落地窗的「花迎光林客席區」營造更寬敞明亮舒適的用餐環境，非常值得大家途經國道3號時短暫休憩放鬆。

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交通部部長林佳龍、高公局局長趙興華今（30）日蒞臨主持啟動「國道‧綠廊道-從齊柏林看見國道建設」攝影展暨關西服務區重新開幕儀式，趙興華表示，這次新東陽蟬聯經營權再裝修後，呈現煥然一新寛敞舒適且具客家特色風貌的服務場站，讓關西服務區成為提供用路人舒適休憩、美食購物又兼具觀賞紀念攝影展等多元服務功能的休憩場站，歡迎國人多加利用。

新東陽總經理麥升陽說，此次新東陽斥資超過1.2億元，結合環保綠建築打造關西服務區，我們也特別和締盟姊妹企業的韓國的大保集團合作，讓大家來關西除了能買到道地客家商品外，不用出國也可以品嚐到韓國服務區的人氣商品，農曆春節前新東陽清水服務區也將與中日本EXIS公司，在三樓的幸福天空廣場打造日本專區「Area Japan」，導入日本特色產品與美食，我們希望透過更多國際交流，讓國道服務區能與國際接軌提供更多元的服務。

新東陽指出，服務區內令人耳目一新的專櫃，有文具、服飾、農產品、餐飲、速食、韓國美食、伴手禮等14個新櫃，其中包括首度在服務區進駐拉拉熊、角落小夥伴品牌台灣總代理的sanmin專櫃、國道3號第一家麥當勞、米哥烘焙坊，還有在地品牌新復珍餅店、龍情花生及販售產地直送自然農法新鮮蔬果和現磨純果汁的「農甜味市集」，共有28個豐富多樣櫃位，供用路人購物餐飲選擇。

新東陽這次特別與韓國大保集團合作同步販售韓國服務區最夯的糖果、餅乾及美食，讓用路人不用出國，也可以吃到韓國人氣商品，大保集團專務崔在勳(Choi Jea Hun)本日也更蒞臨祝賀，雀巢咖啡現煮飲品NESCAFÉ®Milano品牌亦首度在連鎖通路開賣，為用路人帶來咖啡以外，更多選擇的冷熱飲料。

而來到超商別忘了選購新竹百年老店的良柚柿餅、好客竹好禮專區內還有關西裕大仙草茶、以及竹東阿金姐香桔汁，也都是相當具有特色的必買商品，另外，為服務越來越多素食的消費者，新東陽也在國道首創與佛光大學健康與創意蔬食產業學系產學合作，於區站內超商推出「蔬・食樂」五辛素自助蔬食，強調當令食材，餐餐現做，以滿足用路人不同的餐飲需求。