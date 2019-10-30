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百貨業出現董娘回流效應 有感推升SOGO精品業績

2019-10-30 13:44經濟日報 記者黃阡阡／即時報導

受惠台商回流，百貨業也出現「董娘回流效應」！SOGO周年慶即將開跑，11月起全台SOGO接力登場，並首度導入行動支付，串連HAPPYGO PAY提供更便利的服務。遠東SOGO百貨董事長黃晴雯今（30）日表示，今年精品銷況亮眼，在周年慶的超值回饋下，預計這波「董娘回流效應」能持續推波助瀾。

黃晴雯表示，SOGO作為東區商圈的「原住民」，不僅對這個區域是有感情的，跟周邊店家也可以說是唇齒相依，因此這次周年慶舉辦「SOGO周年慶 東區同慶」的活動，只要在東區花100元，就能到SOGO來抽獎，預計預計能夠突破200萬人潮。

雖然少了8月底熄燈的新竹站前店，但SOGO周年慶目標不變。黃晴雯指出，今年全台SOGO週年慶業績比照去年水準，要達成108億元的目標，加上今年台商回流後，也有助百貨業精品的銷售，這波被稱之為「董娘回流效應」，預計在「精品四大天王」齊聚的復興館，能為周年慶帶來更好的業績。

今年前9月全台SOGO業績微幅成長1%，遠東SOGO總經理汪郭鼎松表示，主要是8月底新竹站前店熄燈，因此今年整體的表現略優於去年，而精品銷售在其中貢獻不少，以SOGO復興店為例，前9月精品類業績年增16%，全年目標上看20%。

汪郭鼎松表示，SOGO復興館目前正在大改裝，預計把精品樓層擴大到一至三樓，除了希望再找檔次更高的品牌進駐，也期待精品部門再提升利潤，連帶提升品牌形塑。

遠東SOGO周年慶11月2日率先自高雄開跑，接下來由全台各館接力登場。此外，這次SOGO APP全新改版上線，新增智能停車折抵、餐廳訂位、智能客服等功能，也串連HAPPY GO Pay，下載可獲1,200元抵用券買女鞋、女裝、內衣、童裝、運動等商品；周慶單筆滿千HAPPY GO點數天天六倍送，單筆滿6,000元加送1,400點。

SOGO周年慶
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