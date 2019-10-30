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大師論壇／凌忠嫄：推綠色融資 創三贏

2019-10-30 04:15經濟日報 記者林子桓/台北報導

彰銀董事長凌忠嫄。 彰銀/提供
彰銀董事長凌忠嫄。 彰銀/提供
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彰化銀行董事長凌忠嫄表示，氣候變遷已是當前企業經營最須關注的外部風險，彰銀積極推動綠色融資業務、再生能源發電業貸款等，期能促進金融資源挹注綠色產業與綠色消費生活，創造金融、實體產業與社會環境三贏。

經濟日報、彰化銀行、亞洲生態發展聯盟將於11月12日共同舉辦「2019大師智庫論壇─企業倫理與永續發展」，邀請具有「企業社會責任之父」稱譽的美國維吉尼亞大學工商管理系教授愛德華．弗里曼（R. Edward Freeman）演講，並與國內外專家共同座談。

凌忠嫄接受本報採訪時指出，氣候變遷已經是企業經營最須關注的外部風險，從1997年的「京都議定書」到2016年的「巴黎協定」，雖然各國政府陸續對減排溫室氣體做出承諾，惟現在看來，這頭灰犀牛不僅沒有遠離，反而持續在靠近當中。

彰銀雖然是金融業，除參與國際碳揭露組織的氣候變遷問卷調查外，對於全球暖化及能源政策的轉變，持續推動各項節能減碳、資源管理及綠建築等措施，逐步完成2015年環境管理系統通過ISO 14001驗證，2016年能源管理系統通過ISO 50001驗證及2017年溫室氣體減量及管理，擴展至國內所有營業據點及辦公場所，2018年通過ISO 14064-1溫室氣體盤查驗證，成為泛公股第一家完成全台所有營業據點以及辦公場所溫室氣體盤查之銀行，並持續於2019年擴大盤查及驗證。

凌忠嫄指出，彰銀為擁有百年歷史的本土銀行，唯有與時俱進，因應國際發展趨勢，致力與永續發展目標接軌，以誠信正直回應各利害關係人的承諾，精進公司治理，善盡社會責任，才能厚植永續經營的根基。

彰銀連年入選臺灣公司治理100指數成分股、臺灣高薪100指數成分股及英國FTSE4GOOD富時社會責任新興市場指數成分股。2018年獲得BSI企業社會責任報告書永續卓越獎、2018 TCSA台灣企業永續獎「企業永續報告類」銀獎，且於卓越雜誌委託世新大學民意調查研究中心進行的2019第五屆卓越銀行評比，獲得非金控類最佳永續經營獎。

在追求獲利成長同時，彰銀今年並在董事會下新設由董事長擔任召集人之永續經營委員會，進一步推動誠信經營管理及企業社會責任，以永續經營為準繩，躋身企業公民行列。

彰銀4G氣候變遷
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