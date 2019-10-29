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台灣松下調理小家電全球營運中心 預計明年投產

2019-10-29 20:16經濟日報 記者張義宮／即時報導

台灣最大家電業的台灣松下電器成立調理小家電全球營運中心，預計明年開始陸續投產包括咖啡機、烤箱、麵包機及果汁機等的新產品，作為全球華人市場的產銷基地及回銷日本市場。窗型冷氣亦以台灣松下為生產中心，將有助提高台灣據點在日本Panasonic集團的重要性。

台灣松下總經理林淵傳表示，獲得Panasonic應允成立調理小家電全球營運中心，最近有重大進展，包括自行開發、生產、銷售的三大機能，產品不必再經過日本認證，具有主導權，爭取新產品上市的功效。因應設計、開發的人力需求，將會增加數十人的研發人才。

林淵傳指出，Panasonic亦授權台灣松下作為窗型冷氣運營中心，最快12月啟動，擁有自行開發、生產及銷售的主導權，供應台灣、香港、菲律賓及東南亞市場。

台灣松下由Panasonic跟家電業大老洪建全創立。近年完成薪火相傳，由第三代洪裕鈞接任董事長，本地幹部林淵傳出任首位總經理，攜手開創新局。

洪裕鈞強調，營運願景是成為台灣家電第一之後，再跟Panasonic集團有更緊密結合，發揮優核心競爭力，扮演全球分工的關鍵及重要角色，邁向全世界舞台。

台灣松下總經理林淵傳表示，獲得Panasonic應允成立調理小家電全球營運中心，...
台灣松下總經理林淵傳表示，獲得Panasonic應允成立調理小家電全球營運中心，預計明年陸續投產咖啡機、烤箱、麵包機及果汁機等新產品。記者張義宮／攝影
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台灣松下家電Panasonic
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