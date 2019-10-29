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台灣松下新品融入智慧家電 市場占有率有望蟬聯第一大

2019-10-29 19:22經濟日報 記者張義宮／即時報導

台灣松下秋季新產品發表會，以「創新生活、需求、價值」為主軸，台松電販總經理許國士...
台灣松下秋季新產品發表會，以「創新生活、需求、價值」為主軸，台松電販總經理許國士表示，新產品將可挹注業績成長5%至10%。記者張義宮／攝影
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台灣最大家電業的台灣松下電器集團29日發表秋季新商品，新產品的冰箱、滾筒洗衣機都融入智慧家電，連接WiFi模組用手機APP即可操控行程，將可提高這二項產品在台灣市場占有率蟬聯第一大。

台灣松下秋季新產品發表會，以「創新生活、需求、價值」為主軸，負責銷售的台松電販總經理許國士表示，新產品將可挹注業績成長5%至10%。

台灣松下指出，智慧家電是發展趨勢，產品系列的電視、空調、冰箱、洗衣機、除濕機都可以用自己開發的APP軟體，作為智慧家電的操控，帶來更為便利的生活。今年冰箱在台灣市場占比可達37%、洗衣機34%、吹風機35%、電熨斗50%，均可蟬聯第一大寶座。

冰箱方面，引進Panasonic的全新開發的新鮮急凍結功能媲美商用級冷凍技術，以五倍速冷凍，保存食材新鮮美味。日製的智慧冰箱將在12月上市；明年第1季推出台製玻璃三門及四門機種，日製及台製均內建WiFi模組成為智慧冰箱搶市，還可協助消費者管理食材。此次日製冰箱均以大容量為主，有650、600、550及500公升多元化機種。

滾筒洗衣機則一口氣推出台製八款新產品，有14、16及18公斤的大容量機種，包括洗脫、洗脫烘兩種選擇。台灣松下強調，搭載洗劑量自動精準投入科技，每次洗衣，會自動偵測並精準投入洗劑，讓洗衣服變得更輕鬆省事；結合APP功能，在外都可以掌控洗衣流程。

搭配40℃溫泡洗及溫水泡洗淨等獨家洗淨技術，不只連難洗的黃垢汗漬都能徹底白回來，除螨抗敏行程還能徹底除螨抑菌，不僅洗淨力更進化，再也不擔心洗劑殘留。

台灣松下訂定2019會計年度業績銷售目標，將比2018年要有10億元以上的成長。上半年受惠節能家電汰舊換新補助措施持續與貨物稅減免，提升了消費者購買意願。下半年景氣來看，選舉往往影響著消費者的信心，但是目前來看是穩定的。

配合即將到來的2020東京奧運，台灣松下推出Panasonic全新推出搭載日本高階好萊塢HCX Pro影像晶片與6原色顯像處理技術的4K高畫質數位電視，打造精緻細膩的高畫質色彩，也因應訊號轉播搭載了全方位HDR格式應對，並將Dolby Vision列為標準配備。另外，更提升音質至Dolby Atmos環繞音效，讓消費者在家就能享受親臨奧運現場的視聽震撼。

台灣松下滾筒洗衣機一口氣推出台製八款新產品，搭載洗劑量自動精準投入科技，讓洗衣服...
台灣松下滾筒洗衣機一口氣推出台製八款新產品，搭載洗劑量自動精準投入科技，讓洗衣服變得更輕鬆省事。記者張義宮／攝影
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台灣最大家電業的台灣松下電器集團發表秋季新商品，新產品的冰箱融入智慧家電，連接W...
台灣最大家電業的台灣松下電器集團發表秋季新商品，新產品的冰箱融入智慧家電，連接WiFi模組用手機APP即可操控行程，在台灣市場佔有率將蟬聯第一大。記者張義宮／攝影
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台灣松下智慧家電
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