柯P嗆社宅目標「不可能」 內政部：台北市不是你的

2019-10-29 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／即時報導



台北市長柯文哲今 (29) 日表示內政部所訂八年20萬戶社會住宅的目標「不可能」，內政部稍早以新聞稿重砲回擊，直批「台北市是中華民國的台北市，不是柯文哲的台北市」，若柯文哲不願承擔責任，用政治化的方式來逃避青年需求，中央政府仍會負起保障人民的最終責任。

柯文哲今日下午於台北市議會答詢回應社會住宅議題，多次表示中央八年20萬戶的目標「不可能」達成，並表示社會住宅比想像的困難，可怕的不是興建費用，而是維持費用，北市興建1.8萬戶，他已經很認真做了，已經是極限。

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內政部指出，住宅事務原就屬地方權責，中央在過去三年協助地方政府土地取得、資金融通、非自償補貼，讓第一階段社宅工作順利啟動。第二階段社宅中央將全力投入直接興辦，確保12萬戶興建與8萬戶包租代管順利落實。

內政部稍早回應表示，目前已完工、使用中、興建中的社會住宅約3萬戶，年底前尚有數千戶開工，依目前已完成規畫的社宅案件，明年底完工加開工可達4萬7千戶，超過原定4萬戶的目標。

內政部表示，中央政府已儲備565處共330公頃適合興建社會住宅的基地，可興建戶數超過12萬戶的目標值，並已與許多縣市完成討論，地方政府有興趣的基地由地方興建，不足之數量將由內政部透過營建署與國家住都中心來協力完成。

內政部強調，雖然社宅是辛苦的任務，卻也是許多民眾期待的需求，八年20萬戶社宅政策的本意在於讓青年及弱勢家戶，可透過政府的直接協助來安定居住需求，內政部按部就班引導縣市政府放心推動第一階段工作，目前也取得相當成效。