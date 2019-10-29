年輕人愛公仔、手機不愛套幣… 央行減發紀念套幣
2019-10-29 18:57
經濟日報 記者陳美君
／即時報導
中央銀行發行局長施遵驊今（29）日宣布，央行將發行國家公園套幣第八套—台江國家公園套幣，考量市場需求下滑，國家公園套幣發行量年年下修，這次限量發行兩萬套，再創新低。施遵驊說，「人口結構改變、需求量減少，且年輕人對公仔與手機的興趣比收集套幣大，加上不少業者也從國外進口紀念性套幣，是否需要生產那麼多，央行一直在思考」。
央行自民國101年（2012年）開始發行國家公園紀念套幣，第八套台江國家公園套幣將於11月7日委請台灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售，每人每次限購1套，每套訂價新台幣400元。
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央行發行的國家公園采風系列套幣，主題依序為墾丁國家公園、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門以及東沙環礁，今年發行第八套－台江國家公園平鑄套幣。這次的套幣限量兩萬套，較去年東沙環礁國家公園平鑄套幣2.5萬套，整整少了5,000套。
對此，施遵驊說明，央行是視人口結構及市場需求調整發行數量，畢竟會蒐集整套套幣的族群多屬年紀較長，或外國朋友，年輕人相對較少，因為年輕人對公仔和手機興趣，比收集套幣大。此時施遵驊話鋒一轉，強調央行套幣製作相當精美、價格又不貴，「只要外國朋友來，我都會送一套，他們好喜歡」。
央行指出，台江為台灣第一座濕地型國家公園，這次的套幣組合內嵌108年版50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配1枚主題章牌。
主題章牌的正面圖案為台江國家公園管理處，以彩色呈現；背面圖案則是全球瀕危保育鳥類黑面琵鷺。套幣內容介紹四草湖水上森林、鹽水溪口濕地、安順鹽場、牡蠣養殖等自然、人文景觀，與海茄冬、欖李、臺灣招潮蟹等濕地動植物生態，以及在此棲息度冬的反嘴鴴和高蹺鴴等鳥類，施遵驊說，該套幣富有教育意義，值得收藏。
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