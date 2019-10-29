圓石禪飲、道騰商務中心、紅山設計資源整合創最大價值
2019-10-29 16:41
經濟日報 記者林政鋒
／即時報導
圓石禪飲、道騰聯合商務中心、紅山設計透過平台資源整合，將看似無關聯的手搖飲、商業空間、展覽設計三領域，因共同的空間相互連結，進而資源分享，共創最大價值，下午舉辦聯合開幕茶會，引起商界注目。
道騰商務中心在高雄經營共享辦公空間，提供服務型辦公室、會議中心、智慧行動辦公與虛擬辦公室等功能，圓石與紅山為共享辦公成員，彼此之間產生商機進一步拓展事業觸角。
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圓石禪飲董事長楊紘璋表示，展示全新型態「圓石teabar」，一改傳統茶飲店茶桶裝熱泡茶的方式，將煮好的茶快速冷卻，從70度降至10度內，有效穩定茶的風味，猶如現泡的清香與滑順口感。另一最具特色的冰滴技術，更取代傳統的冷泡茶，圓石teabar創造手搖茶飲的新紀元，創意的元素，讓喝茶也可以很時尚。
紅山開發主要經營的展覽櫃為提供長、短期租賃使用，每次回收後的展櫃都經過精心的維護清整，讓展櫃可多次循環再租賃，這是運用了「循環經濟」與「永續資源」的概念。更提供商空設計服務、系統傢俱的設計製作；全程使用綠素材，有效實行循環再生。
道騰執行長郭宏偉說，希望引領客戶跳脫傳統辦公框架，無論是聯合共同工作空間、服務型獨立辦公室、彈性虛擬雲端服務及高效率多功能場地空間，總有一種方案適合不同的客戶，專業的秘書們可以串起企業間的交流，有時比其更在意可能的合作機會。
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