德國獨家144小時追蹤》那天,我們看著張國煒拿手電筒,躺在地上照「機屁股」

2019-10-28 16:07



10月28日上午,星宇航空1號機由星宇航空董事長張國煒(左)親自駕駛回台。 圖/商業周刊程思迪 分享 facebook

今早11點20分,張國煒親自駕駛星宇航空第1架班機,降落桃園機場,大批星迷在場迎接。星宇是台灣第6家飛國際線的航空公司,這架飛機,拉開了新的競爭序幕。

事實上,我們在7天前,就在德國漢堡見到張國煒與他的A321neo窄體客機。這也是他人生中第1架自己的飛機。

這是國內第1次,航空公司董事長自己全程驗機、自己開著商用民航飛機返國,放在全世界,也是罕見。商周團隊記錄了這場罕見行動。

10月21日,我們踏進了管制甚嚴的空中巴士(簡稱空巴)位於漢堡的組裝廠——這是空巴生產窄體客機320家族的基地,這裡停滿了準備交付的飛機,包括挾帶張國煒夢想起飛的那架飛機。

外界總看到笑咪咪的張國煒,但在驗機現場,他表情異常嚴肅。這6天5夜的採訪行程,我們看見他如何在挑剔、龜毛的老闆以及和員工稱兄道弟,這兩種個人特質與身份之間穿梭。

24日,張國煒穿著機務人員的工作服,手臂處破了個大洞,他也不在乎,走到棚廠內檢驗剛出廠的飛機。他站在機腹下,拿著手電筒仔細檢查每一個細節,更直接躺在地上,用手電筒照射飛機尾部,俗稱「機屁股」的輔助動力裝置(APU)。

我問說,為何要躺在地上?張國煒說:「一直抬頭,脖子會受傷啊!」語畢,他似乎又發現一個疑似有瑕疵的地方,立刻抬頭用手電筒照射,並叫旁邊的人過來。

工作上,張國煒是一絲不苟,細心到他曾把眼睛貼平機艙座椅上緣,然後前後檢查所有的座椅,高度是否一致,結果還真的發現,有座椅高了幾公釐,其他人不以為意,但他很堅持:「乘客在機艙裡待久了會發現啦!」

但私底下,他是個不折不扣的「high咖」,甚至犧牲形象,就為了搏你一笑。

在25日的交機儀式上,張國煒步入會場,一看到商周採訪團隊,故意裝成久未逢知己的模樣,大喊說:oh! My old friend, nice to meet you! Where are you from?記者回說:Taiwan。他又故意大喊:oh Taiwan! Nice country! 把現場西裝筆挺的空巴老外,逗得哈哈笑。

這趟採訪行程中,張國煒跟我們說了好幾次:「我不是王子復仇啦!我也不是國王啦!其實我光靠利息,一輩子就花不完了,但我的專長就是飛機,人一生總是要做點有意義的事,完成我的夢想啊。」

26日,張國煒收起笑容,一臉嚴肅,專心聆聽空中巴士飛行教官的講解,因為這天,他要親自把星宇的首架飛機,開回台灣,朝他的夢想又踏出一大步。

交機協調》小問題也不放過,龜毛機務魂上身

圖/商業周刊 分享 facebook

圖1/22日,張國煒第1次參加空中巴士A321neo交機協調會議,飛機在生產線上組裝時,用來定位機身位置的輔助孔,完工後應要栓起來,當時空巴還未做,被龜毛細心的張國煒發現,除了追根究柢的問,還打開窗戶,把整個人伸出去,看其他停在機坪上的飛機有無同樣問題。(攝影/程思迪)

圖/商業周刊 分享 facebook

圖2/23日,酷愛美式食物的張國煒,在一家美式牛排館,請星宇航空交機任務的工作人員及商周採訪團隊吃飯。席間,他雖跟大家談笑風生,仍不時電話詢問驗機的機務人員新機狀況,心裡時時掛念,他的第一架飛機能否如期飛回台灣。(攝影/程思迪)

圖/商業周刊 分享 facebook

圖3/23日,餐會結束後,已是當地時間晚上快10點,我問張國煒「你怎麼回飯店?」他露出調皮微笑,拿出手機,從App找到共享電動滑板車的位置,只看到他熟練的啓動滑板車,大喊一聲:掰掰!迅速消失在漢堡的夜色中,看出張國煒童心未泯的一面。(攝影/程思迪)

親自驗機》檢查爬上爬下,衣服破了也不管

圖/商業周刊 分享 facebook

圖4/24日,張國煒到空中巴士的機棚內,親自檢驗他的新機。他爬上爬下,甚至躺到地上,用手電筒檢查輔助動力裝置(APU),不放過任何微小細節。(攝影/程思迪)

圖/商業周刊 分享 facebook

圖5/24日,驗機後的檢討會議上,張國煒終於露出難得的笑容。左側肩膀位置的機務制服因為拉扯,破了一個大洞,他也不以為意。(攝影/程思迪)

圖/商業周刊 分享 facebook

圖6/24日,首次由星宇的試飛員做測試飛行前,雖然不是由他飛,他仍是仔細研究飛行計畫。(攝影/程思迪)

圖/商業周刊 分享 facebook

圖7/24日,這是由星宇機師首次做的試飛,在夜色中,成功降落在空中巴士的專用機場。(攝影/程思迪)

圖/商業周刊 分享 facebook

圖8/24日,經過2年的策畫,由星宇機師駕駛的第1架客機成功降落後,在場觀看的星宇工作人員難掩興奮之情。(攝影/程思迪)

場外親民》沒架子,被同事稱「sunshine boy」

圖/商業周刊 分享 facebook

圖9/25日,這是交機典禮後的張國煒,大家開心合照留影,員工要他擺逗趣的表情,他立刻配合,親切無架子。(攝影/程思迪)

自駕返台》星宇頭號員工,人生第1次飛空巴

圖/商業周刊 分享 facebook

圖10/26日,漢堡清晨的太陽才剛升起不久,張國煒提著他的機師手提箱,穿著他的1700001(星宇2017年9月成立,所以是17,張是第1號員工)機師訓練服,在駕駛艙中做飛行前的準備,這是他從波音轉訓後,第1次飛空中巴士的飛機(之前都是飛模擬機),過程中他神情肅穆,詳細檢查所有行前細節。(攝影/程思迪)

圖/商業周刊 分享 facebook

圖11/26日,早上9點24分,張國煒右手推動油門,在引擎狂吼聲中,他的夢想從德國漢堡天際線起飛⋯⋯。(攝影/程思迪)

