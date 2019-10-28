德國獨家144小時追蹤》那天，我們看著張國煒拿手電筒，躺在地上照「機屁股」

10月28日上午，星宇航空1號機由星宇航空董事長張國煒（左）親自駕駛回台。 圖／商業周刊程思迪 分享 facebook

今早11點20分，張國煒親自駕駛星宇航空第1架班機，降落桃園機場，大批星迷在場迎接。星宇是台灣第6家飛國際線的航空公司，這架飛機，拉開了新的競爭序幕。

事實上，我們在7天前，就在德國漢堡見到張國煒與他的A321neo窄體客機。這也是他人生中第1架自己的飛機。

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這是國內第1次，航空公司董事長自己全程驗機、自己開著商用民航飛機返國，放在全世界，也是罕見。商周團隊記錄了這場罕見行動。

10月21日，我們踏進了管制甚嚴的空中巴士（簡稱空巴）位於漢堡的組裝廠——這是空巴生產窄體客機320家族的基地，這裡停滿了準備交付的飛機，包括挾帶張國煒夢想起飛的那架飛機。

外界總看到笑咪咪的張國煒，但在驗機現場，他表情異常嚴肅。這6天5夜的採訪行程，我們看見他如何在挑剔、龜毛的老闆以及和員工稱兄道弟，這兩種個人特質與身份之間穿梭。

24日，張國煒穿著機務人員的工作服，手臂處破了個大洞，他也不在乎，走到棚廠內檢驗剛出廠的飛機。他站在機腹下，拿著手電筒仔細檢查每一個細節，更直接躺在地上，用手電筒照射飛機尾部，俗稱「機屁股」的輔助動力裝置（APU）。

我問說，為何要躺在地上？張國煒說：「一直抬頭，脖子會受傷啊！」語畢，他似乎又發現一個疑似有瑕疵的地方，立刻抬頭用手電筒照射，並叫旁邊的人過來。

工作上，張國煒是一絲不苟，細心到他曾把眼睛貼平機艙座椅上緣，然後前後檢查所有的座椅，高度是否一致，結果還真的發現，有座椅高了幾公釐，其他人不以為意，但他很堅持：「乘客在機艙裡待久了會發現啦！」

但私底下，他是個不折不扣的「high咖」，甚至犧牲形象，就為了搏你一笑。

在25日的交機儀式上，張國煒步入會場，一看到商周採訪團隊，故意裝成久未逢知己的模樣，大喊說：oh! My old friend, nice to meet you! Where are you from？記者回說：Taiwan。他又故意大喊：oh Taiwan! Nice country! 把現場西裝筆挺的空巴老外，逗得哈哈笑。

這趟採訪行程中，張國煒跟我們說了好幾次：「我不是王子復仇啦！我也不是國王啦！其實我光靠利息，一輩子就花不完了，但我的專長就是飛機，人一生總是要做點有意義的事，完成我的夢想啊。」

26日，張國煒收起笑容，一臉嚴肅，專心聆聽空中巴士飛行教官的講解，因為這天，他要親自把星宇的首架飛機，開回台灣，朝他的夢想又踏出一大步。

交機協調》小問題也不放過，龜毛機務魂上身

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圖1／22日，張國煒第1次參加空中巴士A321neo交機協調會議，飛機在生產線上組裝時，用來定位機身位置的輔助孔，完工後應要栓起來，當時空巴還未做，被龜毛細心的張國煒發現，除了追根究柢的問，還打開窗戶，把整個人伸出去，看其他停在機坪上的飛機有無同樣問題。（攝影／程思迪）

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圖2／23日，酷愛美式食物的張國煒，在一家美式牛排館，請星宇航空交機任務的工作人員及商周採訪團隊吃飯。席間，他雖跟大家談笑風生，仍不時電話詢問驗機的機務人員新機狀況，心裡時時掛念，他的第一架飛機能否如期飛回台灣。（攝影／程思迪）

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圖3／23日，餐會結束後，已是當地時間晚上快10點，我問張國煒「你怎麼回飯店？」他露出調皮微笑，拿出手機，從App找到共享電動滑板車的位置，只看到他熟練的啓動滑板車，大喊一聲：掰掰！迅速消失在漢堡的夜色中，看出張國煒童心未泯的一面。（攝影／程思迪）

親自驗機》檢查爬上爬下，衣服破了也不管

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圖4／24日，張國煒到空中巴士的機棚內，親自檢驗他的新機。他爬上爬下，甚至躺到地上，用手電筒檢查輔助動力裝置（APU），不放過任何微小細節。（攝影／程思迪）

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圖5／24日，驗機後的檢討會議上，張國煒終於露出難得的笑容。左側肩膀位置的機務制服因為拉扯，破了一個大洞，他也不以為意。（攝影／程思迪）

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圖6／24日，首次由星宇的試飛員做測試飛行前，雖然不是由他飛，他仍是仔細研究飛行計畫。（攝影／程思迪）

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圖7／24日，這是由星宇機師首次做的試飛，在夜色中，成功降落在空中巴士的專用機場。（攝影／程思迪）

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圖8／24日，經過2年的策畫，由星宇機師駕駛的第1架客機成功降落後，在場觀看的星宇工作人員難掩興奮之情。（攝影／程思迪）

場外親民》沒架子，被同事稱「sunshine boy」

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圖9／25日，這是交機典禮後的張國煒，大家開心合照留影，員工要他擺逗趣的表情，他立刻配合，親切無架子。（攝影／程思迪）

自駕返台》星宇頭號員工，人生第1次飛空巴

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圖10／26日，漢堡清晨的太陽才剛升起不久，張國煒提著他的機師手提箱，穿著他的1700001（星宇2017年9月成立，所以是17，張是第1號員工）機師訓練服，在駕駛艙中做飛行前的準備，這是他從波音轉訓後，第1次飛空中巴士的飛機（之前都是飛模擬機），過程中他神情肅穆，詳細檢查所有行前細節。（攝影／程思迪）

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圖11／26日，早上9點24分，張國煒右手推動油門，在引擎狂吼聲中，他的夢想從德國漢堡天際線起飛⋯⋯。（攝影／程思迪）

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