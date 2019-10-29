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K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

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K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

2019-10-29 15:39聯合新聞網 文章提供／遠見

星宇航空董事長張國煒親駕旗下首架客機A321neo返台，下機後接受訪問。 星宇／...
星宇航空董事長張國煒親駕旗下首架客機A321neo返台，下機後接受訪問。 星宇／提供
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如果要問台灣現在最夯的網紅董事長是誰？非星宇航空董事長張國煒莫屬。外界一定覺得不可思議，為何星宇明年元月才開航，現在已成網路焦點？來看看人稱「K董」的張國煒到底如何成功吸粉？

2016年1月20日，長榮集團創辦人張榮發辭世後，因家族紛爭，2月張國煒忍痛離開最愛的長榮航空，隨即在2018年5月正式成立星宇航空。

此時張國煒（人稱K董）早就下定決心，要在華航、長榮兩大之外，走出一條創新的航空路。

而K董的祕密武器就是網路。星宇航空還未正式成立，2017年11月30日，官方就設置《星宇航空 STARLUX Airlines》粉絲專頁。K董還常常在貼文中，大方展露獨門網紅功力，例如今年8月8日，他手握小肚腩，慶祝全天下爸爸父親節快樂的幽默照片，博得網友一致好評；星宇也大方分享自家的工作環境，人員招募、教育訓練至文創小物等貼文，全部大公開。

「開箱」文一則則發，讓粉專每則貼文按讚、留言及分享人數迅速翻倍成長，不到兩年就累積超過12萬名粉絲，連媒體也時時刻刻盯著粉專動態，深怕漏新聞。

星宇粉專討論熱度炒到最高點，就落在今年的10月2日，這天正是星宇舉行「STARLUX制服暨機艙發表會」的大日子。

活動現場聲光效果俱佳，由空服員、地勤等伙伴扮演模特兒，穿上最新制服逐一走上伸展台，令不少在手機及電腦螢幕前的粉絲看得入迷，直播觀賞人數始終高居不下，按讚數達到7000，還有近2000筆網友留言討論。

直播結束，一系列模特兒走秀照片上傳粉專，持續擄獲網友目光，超過700名粉絲主動分享。連同直播貼文，雙雙創下該粉專新高紀錄，更締造新公司未開航便打響網路聲量的航空史紀錄。

張國煒大玩社群戰術，直接回答民眾問題

其實，備受外界期待的「星宇」，早被網友視為明日之星，不少忠實粉絲天天上網看粉專最新動態，甚至還有網友在2018年5月20日自發性成立社團「星宇航空討論區 STARLUX Airlines」，目前已擁有超過1.4萬名粉絲，堪稱星宇官方粉專外，最大的星宇迷俱樂部。

一波波的網路分享，於昨晚（27日）掀起最高潮，因為K董幾天前就到德國空中巴士漢堡廠區，親自參與飛機地面檢查、試飛，駕駛飛機回台灣，並預定於今日早上抵達國門。

這架編號B-58201的客機是全台首架A321neo，也是星宇的第一架飛機，人還在飛機上的K董，昨晚（27日）11點36分加入網友的社團，親自與粉絲互動，讓粉絲驚喜不已。甚至當有網友發文要去洗手間，K董便搶先曝光新飛機「經濟艙廁所」，隨即有網友回應「尖叫」「這個開箱文也太狂了吧」，甚至有網友許願「想看餐點」。

隨著飛機抵擋台灣的時間一分一秒倒數，網友的內心也跟著沸騰，當台灣民眾還在熟睡的清晨，不少星宇粉絲早已徹夜難眠，開啟飛機定位觀察K董將新機航向哪個地方，社團裡猶如現場直播：「飛行五小時，即將進入東南亞領空的第一個國家緬甸」「再過一小時就到曼谷囉」「準備降落曼谷」。

官方粉專為滿足粉絲掌握星宇新飛機最新訊息，上午持續向航空迷、星宇迷更新最新動向：「早安，各位先生、女士，星宇航空首架A321neo預計將於今日上午11時30分由北跑道23R抵達桃園國際機場，請您繫好安全帶準備降落。」而社團裡熱情粉絲早已備戰完畢，更幫民眾標誌賞機的絕佳地點與地圖：可以去復興航棧or航翔路蹲了！

星宇航空首架客機飛抵台灣前，有許多國人早已卡好第一排最佳賞機地點，更有網友開直播，短短10分鐘，觀看人數突破千人，超過200條留言，而直播粉絲激動說明最新狀況「大園天氣目前是陰天，A380剛降落，待會換我們的K董下降，目前已在外海盤旋，下一台就是了，來囉，準備囉各位。」

此時，K董於德國時間26日上午9點起飛，途中行經杜拜及曼谷，經歷近50小時的飛渡時間，終於抵台。短短幾秒鐘時間，當現場民眾仰頭看見星宇B58201時，頻頻發出讚嘆聲，直播粉絲大喊「歡迎K董回家」，網路留言不斷：「感謝直播我接到機了」。

順利降落後的張國煒表示，期盼已久終於接回星宇航空首架客機，此機型最大飛行距離可達約7400公里，節省燃油消耗及溫室氣體排放量可達20％，比起前一代也大幅降低噪聲水平。未來還有9架空巴A321neo會陸續交機。新機抵台代表距離首航目標日倒數88天，這對星宇航空全體員工來說是至為關鍵的時刻，責任也越來越重，我們有信心能完成各項準備，如期開航。

星宇善加社群優勢，線下行銷成最後一哩路

誰也沒想到，離開長榮後的K董魅力四射，更迅速成為台灣新生代董事長的網紅代表。

觀察這一股「星宇」的航空熱，中國文化大學廣告學系主任鈕則勳教授分析，星宇善用社群媒體具立錐之地、先聲奪人及虛張聲勢的三大特性，且長榮航空的少東光環，讓張國煒個人話題十足，不僅獲網友高度討論，傳統媒體也跟進報導，使其在傳統兩大品牌華航、長榮之間創造區隔，頗有搶占灘頭堡的PK意味。

從星宇官方粉專的貼文，看得出來年輕族群是主要行銷對象。各種營運細節逐一曝光，舉凡員工制服、機上香氛、搭機小物等，都從「產品」做出市場區隔，旨在拉高消費者對其認知印象。

但鈕則勳進一步指出，星宇未來的行銷策略有兩大觀察重點。首先，星宇主打網路行銷，但網路以年輕人為主，這個領域的競爭同業正是廉航。鈕則勳認為，一味大打社群網路戰術，恐讓外界認為星宇只想吃年輕人這塊大餅，將其與廉航並論，對於過去曾透露未來機票可能比其他航空貴一點的張國煒來說，恐怕要將行銷戰術拓展至線下，才能避免外界將星宇的地位與廉航相提並論。

其次，鈕則勳認為，不同媒體管道有不同的消費客群，星宇可發揮社群上的創意，前東家長榮航空曾大手筆邀請金城武代言、華航也曾以蔣勳作為代言，若星宇能集思廣益在代言人之外做出區隔廣告，一來能凸顯其格局，讓老品牌追隨效仿，二則不僅奪下年輕市場，也搶攻金字塔頂端商務客群，便能在特殊的價格帶取得利基。

對於星宇的未來，鈕則勳笑說，張國煒出自長榮航空，對前東家弱點恐怕瞭如指掌，也需慎防長榮航空積極應對，由於華航官股結構問題，要突破華航防線應非難事，究竟未來會如何推高格局，關鍵在於如何於網路與主流媒體中取得最佳優勢地位。

不論如何，星宇在K董的網紅效應下，還沒開航就話題十足，是否能將網路聲量轉換成實質業績，值得後續觀察。

星宇航空第一架飛機中午降落在桃園機場，由董事長張國煒親自駕駛。 聯合報系記者鄭超...
星宇航空第一架飛機中午降落在桃園機場，由董事長張國煒親自駕駛。 聯合報系記者鄭超文／攝影
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星宇航空第一架飛機中午降落在桃園機場，飛機提供八個商務艙。聯合報系記者鄭超文／攝...
星宇航空第一架飛機中午降落在桃園機場，飛機提供八個商務艙。聯合報系記者鄭超文／攝影
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星宇航空董事長張國煒親自駕駛星宇首架A321neo新機於（28）日上午11時20...
星宇航空董事長張國煒親自駕駛星宇首架A321neo新機於（28）日上午11時20分降落於桃園國際機場。 圖／星宇航空提供
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（作者／江星翰 本文出自2019.10.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

空中巴士A380機場星宇航空張國煒
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