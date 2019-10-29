綠色交通結合5G 等待殺手級應用

2019-10-29 14:33 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



「5G車聯網基礎建設，再創台灣新經濟！」綠色智慧交通論壇主席簡又新說，5G將於2020年進入商用階段，其具備高頻寬、高密度、低延遲、節省能源等優勢，將可乘載智慧物聯多元應用服務，帶動包含智慧醫療、智慧工廠、自駕車、無人機、智慧城市等各種創新應用的蓬勃發展。

電訊暨智慧運輸科技發展基金會與台灣永續能源研究基金會29日於張榮發國際會議中心舉辦「第6屆國際綠色智慧交通論壇」，由電訊基金會暨永續基金會董事長簡又新主持開幕。與會來賓迎接5G時代來臨，最期待殺手級應用的問世。

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成長與永續城市

簡又新表示，呼應聯合國永續發展目標Goal 8「就業與經濟成長」、Goal 9「工業、創新基礎建設」、Goal 11「永續城市」，期望整合各界能量，共創綠色低碳智慧，交通新未來。5G網路傳輸比4G快10倍，行政院核定「智慧運輸系統發展建設計畫」，希望將5G技術應用在自動駕駛，並利用大數據資料處理與管理，與自駕車製造商合作，打造一套安全便利的智慧交通方案。

「不管智慧交通或綠色交通，最終一定是以人為本的交通。」交通部長林佳龍表示，隨著5G設備商用市場的成熟度，會決定投資的價值跟風險，政府會扮演協助的角色。關於智慧運輸，車聯網已經跟3個大學合作，建構1萬多輛機車的網絡。中華電信跟業界有競合的關係，已發展出智慧儀控板等技術。對於智慧移動發展，5G技術顯得特別重要。

經濟部次長曾文生表示，5G時代來臨，找出殺手級應用後會發展更快速。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

期待殺手級應用

經濟部次長曾文生表示，2014年以後，各大電信都紛紛找地方政府合作智慧城鄉計畫，過去6年來4G的標金議價奠定了許多成果，並對5G時代來臨做了投資體檢，找出殺手級應用後會發展更快速。

國家通訊傳播委員會代理主委陳耀祥亦表示，5G最重要的是低遲延，但欠缺殺手型應用，未來智慧交通就是這個殺手級應用，將成為國家最重要的基礎建設。

遠東集團董事長徐旭東說，現在飛機上已經有WiFi，可以用手機打電話，從飛機上能跟地面通訊太重要了。另外，外國通訊業者曾經來跟台灣取經ETC系統，但以今天的標準來說，ETC無法預見50公里外的交通狀況，就顯得沒那麼聰明了。等5G時代來臨後，方圓200公里的交通將盡在掌握。

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