不跟美食展在一起 台鐵邀16家鐵路代表參加鐵路便當節
2019-10-29 13:03
經濟日報 記者楊文琪
／台北即時報導
不再跟台灣觀光協會舉辦的台北美食展掛在一起，交通部台鐵局自行舉辦「鐵路便當節」，今年邁入第五周年，將於11月1日起一連四天於台北車站大廳盛大舉行。這屆除了台鐵局五個餐廳參與外，更邀請到日本、斯里蘭卡、法國、瑞士與國內外16家鐵路代表共25家業者共襄盛舉，要讓民眾聞而來。
為了讓國內民眾搶先聞香，台鐵局首度以活潑互動式的「開香聞」分享會盛大舉辦，除先公開這屆令人期待的12款經典與創新台鐵便當外，今年更多了一種復刻風情，除了再現民國64年的台北鐵路餐廳，回味古早蘇打冰淇淋的難忘滋味。
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台鐵局長張政源表示，鐵路便當節今年進入第五年，今日先做熱身，讓民眾先行「聞香」，台鐵便當有傳統也有創新，其中十款就是新口味的便當，這屆鐵路便當節，還將藍皮列車注入主視覺，會放在現場，有懷舊的氛圍，以前個個火車站都有的鐵路餐廳，這次也會復刻。
另外，今年邀請法國瑞士、斯里蘭卡等很多國家的鐵路公司代表來參加，國內的林務局的里山便當、鬍鬚張魯肉飯等，也來共襄盛舉，而且今年更有獲得清真認證的穆斯林便當，要讓便當節更有看頭，且現場也會和日本的鐵路便當進行PK。
此外，台鐵局這次限定製作的周邊商品有設計師林正達設計的四款限量票卡。還有台鐵局與泰山茶之初首度跨界合作的「台鐵✕泰山茶之初限定藍皮包裝烏龍茶」，除將顏色復刻至最相近台鐵局造漆廠時期的藍皮色外，也將時代的印記轉刻在瓶身上，希望在品嚐台鐵便當同時，喝一口好茶，回味每一次搭乘台鐵列車移動的美好。
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