不跟美食展在一起 台鐵邀16家鐵路代表參加鐵路便當節

2019-10-29 13:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



不再跟台灣觀光協會舉辦的台北美食展掛在一起，交通部台鐵局自行舉辦「鐵路便當節」，今年邁入第五周年，將於11月1日起一連四天於台北車站大廳盛大舉行。這屆除了台鐵局五個餐廳參與外，更邀請到日本、斯里蘭卡、法國、瑞士與國內外16家鐵路代表共25家業者共襄盛舉，要讓民眾聞而來。

為了讓國內民眾搶先聞香，台鐵局首度以活潑互動式的「開香聞」分享會盛大舉辦，除先公開這屆令人期待的12款經典與創新台鐵便當外，今年更多了一種復刻風情，除了再現民國64年的台北鐵路餐廳，回味古早蘇打冰淇淋的難忘滋味。

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台鐵局長張政源表示，鐵路便當節今年進入第五年，今日先做熱身，讓民眾先行「聞香」，台鐵便當有傳統也有創新，其中十款就是新口味的便當，這屆鐵路便當節，還將藍皮列車注入主視覺，會放在現場，有懷舊的氛圍，以前個個火車站都有的鐵路餐廳，這次也會復刻。

另外，今年邀請法國瑞士、斯里蘭卡等很多國家的鐵路公司代表來參加，國內的林務局的里山便當、鬍鬚張魯肉飯等，也來共襄盛舉，而且今年更有獲得清真認證的穆斯林便當，要讓便當節更有看頭，且現場也會和日本的鐵路便當進行PK。