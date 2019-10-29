搶高薪機會又來了 華航11月招募航空服務人員

2019-10-29 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



薪資待遇及福利都頗佳的華航空服員工作，又有機會搶進了。中華航空公司今（29）日宣布，預計招募約70名本國籍客艙組員，相關資訊將於 11 月 1 日至 14 日中華航空官方網站公布(https://www.china-airlines.com/tw/zh)，初試時間將在 11 月下旬展開。

華航說，本國籍客艙組員報考標準為具有教育部認可學士學位或以上者、多益600 分或同等英語能力者；應試者通過甄試後將分梯受訓，接受為期 9 周的職前訓練。新進人員享保障年休123天、外站津貼每小時 5 美元、國定假日出勤給付加倍工資及員工優待機票等業界最優福利。上線後，每月平均收入約新台幣 7 至 8 萬元 (依實際派遣任務而定)，本次招募預計將於 2020 年農曆春節後分批報到受訓。

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