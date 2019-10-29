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政院力推高雄橋頭科學園區 都市計畫過關

2019-10-29 12:29經濟日報 記者翁至威／即時報導

迎接台商回流投資，政府高度重視高雄橋頭科學園區，內政部都市計畫委員會審議今（29）日審查此案都市計畫，順利過關。

內政部表示，為呼應科技發展政策，提供台商回台設廠生產土地，創造就業機會，奉行政院指示變更高雄新市鎮後期發展區部分住宅區、商業區為產業專用區，以區段徵收方式開發取得後，再交由科技部納編為科學園區，以平衡區域發展，促使產業活動合理分布。

內政部進一步表示，高雄新市鎮特定區主要計畫自1994年1月公告實施，目前已完成第一期發展區（面積約338公頃）之整體開發，後期發展區尚有1000餘公頃尚未開發。

而這次行政院掌握近期台商回台投資契機，並配合科技部推動科技產業十年成長之需求進行開發，面積約358公頃，並於高速公路東側劃設185公頃的產業專用區，作為南部科學園區高雄橋頭園區使用。

內政部表示，橋頭科學園區除與高雄及台南園區關聯產業之群聚，形成產業走廊外，未來更可配合周邊鄰近產業園區，例如本洲工業區、楠梓加工出口區、大社、仁武工業區等，進一步促成地方產業升級及發揮群聚效益。

此外，橋頭科學園區周邊共計有五所大專院校，專業研究領域涵括資訊工程、電子通訊、醫療生技、航太科技、交通物流、船舶運輸、企業管理，具有豐沛產業人才來源與知識競爭優勢。

內政部表示，橋頭科學園區的設置，除能為新市鎮引進高科技產業及創造就業機會外，同時提高公共設施服務水準、改善環境景觀、保留泥火山特殊地景，使經濟發展與提升生活品質一次到位。內政部將與科技部充分合作，共同打造高雄新巿鎮成為智慧科學的新市鎮。

內政部台商科技部
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