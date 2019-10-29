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飯店尾牙商戰開打 微型、平日、午宴詢問度激增

2019-10-29 12:11經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

以烤鴨聞名，位於信義區的天成飯店TICC世貿會館今年也主打平日尾牙，周一至周五午...
以烤鴨聞名，位於信義區的天成飯店TICC世貿會館今年也主打平日尾牙，周一至周五午餐限定每桌超值價，萬元有找。 圖／天成飯店集團提供
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2020農曆春節放得早，飯店尾牙商戰提前至11月開打，除了中式桌菜，五星飯店的自助餐廳近年來也很受歡迎，君悅凱菲屋今年推出難得的25人用餐5人免費，相當八折優惠，國泰萬怡和瓏山林中和飯店今年更首度推出最少2桌即能訂席專案，一推出與去年同期相較來電詢問度提升五成。

美福則打另類牌，主打平日午宴尾牙，且滿額再送餐飲券，搶攻冷門時段商機。目前各大飯店尾牙預訂業績較去年同期成長約三成，並以50人以內的少桌數，以及平日超值專案的詢問度較高。

君悅飯店旗下餐廳除有雲錦中餐廳與漂亮廣式海鮮餐廳推出中式桌菜尾牙專案外，凱菲屋與彩日本料理也針對喜愛自助餐的公司企業推出平日25人用餐送5人免費優惠。此外，喜愛西式包場歡慶的企業公司也愈來愈多，君悅飯店則是再加贈國際樂團現場表演，並提供多樣化的餐飲選擇。

位於捷運台北車站M3出口旁，位居五鐵共構的台北天成飯店，向來也是企業尾牙春酒宴席的熱門選擇，今年台北天成飯店特別推出平日（周一~周四）尾牙春酒專案，每桌價格8,800元起。台北花園酒店還有尾牙早鳥精省專案，10月31日前預定且預付訂金，周一至周五中午時段滿五桌，每桌只要7,999元，消費滿額還加贈客房住宿券。

此外，以烤鴨聞名，位於信義區的天成飯店TICC世貿會館今年也主打平日尾牙，周一至周五午餐限定每桌超值價，萬元有找。

六福旅遊集團則相準微型尾牙商機，六福萬怡酒店推出「尾牙春酒歡樂慶」方案，於「敘日全日餐廳」消費，只要15人以上，若於周一至周四期間，就能以千元以內的價格，選擇980元主餐，並享用五星buffet餐檯。六福客棧「福園廳」也推出微型尾牙春酒方案，滿10人以上，就額外招待1位免費用餐。

國賓飯店則推出只有15天的「早鳥限定」專屬尾牙優惠，企業凡於11、12月指定日期舉辦尾牙，每桌12,800元便可享有米其林推薦等級菜色，以及席間果汁無限暢飲外，尾牙春酒「助HIGH必備」的燈光音響、麥克風也免費提供。此外，由於適逢國賓川菜廳斥資1.1億元全面整修完畢，近日盛大新開幕，亦有不少公司行號詢問川菜廳的尾牙專案。

目前各大飯店尾牙預訂業績較去年同期成長約三成，並以50人以內的少桌數，以及平日超...
目前各大飯店尾牙預訂業績較去年同期成長約三成，並以50人以內的少桌數，以及平日超值專案的詢問度較高。 圖／君悅提供
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六福客棧福園廳吃尾牙春酒，每滿10人以上，就額外招待1位免費用餐。 圖／六福旅遊...
六福客棧福園廳吃尾牙春酒，每滿10人以上，就額外招待1位免費用餐。 圖／六福旅遊集團提供
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