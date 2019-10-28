房市回溫+交屋挹注 信義房屋前三季EPS1.36元
2019-10-28 21:30
經濟日報 記者黃阡阡
／台北即時報導
受惠整體房市回溫，以及大陸開發事業交屋高峰，帶動房仲龍頭信義房屋（9940）前三季業績成長。今（28）日信義房屋召開董事會，通過2019年第3季財報，累計前3季合併營收93.05億元，年增24%，前三季稅後純益約10.05億元，每股稅後純益（EPS）為1.36元。
2019年信義房屋第3季合併營收28.46億元，同比去年成長17%，其中來自房仲本業信義房屋的為22.48億元、開發事業3.29億元。第3季歸屬本公司稅後純益1.81億元，EPS為0.25元。
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至於累計前三季合併營收為93.05億元，與去年同期相較成長24%，其中，來自信義房屋的營收為67.78億元，開發事業為15.28億元，前三季信義房屋稅後純益10.05億元，EPS為1.36元。
信義房屋指出，近年房市交易、買賣移轉棟數緩步回溫，帶動信義房屋房仲本業業績有約15％的成長，因應營業擴展需求，信義房屋仍大舉招募無仲介經驗的生力軍加入，目前全台營業分店達到447家。
開發事業部分，上海嘉定「信義嘉庭」2期交屋認列尾聲，亦帶動業績成長，而信義在新北板橋、大陸無錫將陸續啟動總銷約200億元開發案，成為未來信義業績的重要來源，板橋總銷29億「嘉和」8月底啟動銷售，可售戶144戶目前已有31戶完成簽約，無錫「山水嘉庭」將結合社區營造以及上海「信義嘉庭」的成功經驗，於近日推案預售。
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