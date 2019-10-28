親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

東北風增強！高溫恐降5度 降雨熱區曝光

再出招！美議員警告：抖音恐對外輸出言論審查

房市回溫+交屋挹注 信義房屋前三季EPS1.36元

2019-10-28 21:30經濟日報 記者黃阡阡／台北即時報導

受惠整體房市回溫，以及大陸開發事業交屋高峰，帶動房仲龍頭信義房屋（9940）前三季業績成長。今（28）日信義房屋召開董事會，通過2019年第3季財報，累計前3季合併營收93.05億元，年增24%，前三季稅後純益約10.05億元，每股稅後純益（EPS）為1.36元。

2019年信義房屋第3季合併營收28.46億元，同比去年成長17%，其中來自房仲本業信義房屋的為22.48億元、開發事業3.29億元。第3季歸屬本公司稅後純益1.81億元，EPS為0.25元。

至於累計前三季合併營收為93.05億元，與去年同期相較成長24%，其中，來自信義房屋的營收為67.78億元，開發事業為15.28億元，前三季信義房屋稅後純益10.05億元，EPS為1.36元。

信義房屋指出，近年房市交易、買賣移轉棟數緩步回溫，帶動信義房屋房仲本業業績有約15％的成長，因應營業擴展需求，信義房屋仍大舉招募無仲介經驗的生力軍加入，目前全台營業分店達到447家。

開發事業部分，上海嘉定「信義嘉庭」2期交屋認列尾聲，亦帶動業績成長，而信義在新北板橋、大陸無錫將陸續啟動總銷約200億元開發案，成為未來信義業績的重要來源，板橋總銷29億「嘉和」8月底啟動銷售，可售戶144戶目前已有31戶完成簽約，無錫「山水嘉庭」將結合社區營造以及上海「信義嘉庭」的成功經驗，於近日推案預售。

信義房屋營收
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

鮮活力拚冬季飲品 股價先增溫

2019-10-28 14:26

BDI止跌 裕民股價走強

2019-10-28 12:48

榮成、永豐餘 喜迎旺季

2019-10-27 22:00

三檔金融股 法人按讚

2019-10-27 21:57

大量推新品 有利接單

2019-10-27 21:55

三陽大陸轉投資 犀利

2019-10-25 23:30

乙烯跌價 台塑營運好轉

2019-10-25 23:30

熱門文章

三檔金融股 法人按讚

2019-10-27 21:57

鴻海今年EPS 有望站穩8元

2019-10-27 23:37

平均每位股民大賺47.4萬！台股現在還能搶進嗎？

2019-10-28 14:43

台股軋空行情 有影

2019-10-27 23:37

雙11概念股 迎消費熱潮

2019-10-27 23:00

雙11概念／國泰金 有看頭

2019-10-27 23:00

精測後市旺 法人目標價喊上1,090元

2019-10-27 23:05

雙11概念／玉山金、第一金 法人挺

2019-10-27 23:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top