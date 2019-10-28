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尚志資產Q3發每股590元股利 助大同縮小虧損

2019-10-28 21:23經濟日報 記者張義宮／即時報導

大同公司百分之百持股的尚志資產28日公布董事會決議發放第3季現金股利30.84億元，每股590.84元。外界認為，尚志資產的銀彈支援，將有助大同第3季的合併虧損減少，加上第4季認列尚志資產的業外貢獻，大同全年認列恐達百億元大關，堪稱是大同的金雞母，也成為大同財務虧損的救命仙丹。

大同指出，尚志資產第3季獲利主要來自處分台北市復興北路土地及建物合計51.11億元，處分利益約39億元。尚志資產公布第1季現金股利41.52億元，每股795.45元；第2季現金股利2.14億元，每股41.04元，前三季貢獻大同業外高達74.5億元。

尚志資產登記為不動產開發業務。因應大同去年受到華映、綠能、尚志半導體等財報危機風暴拖累，去年大同財報合併稅後淨損達332.93億元，稅後淨損達106.43億元，大同淨值仍在票面以上，主因為尚志資產可觀的資產重估效應。上半年大同淨損13.71億元，每股淨損0.6元，虧損縮小關鍵即是來自尚志資產的「獲利銀彈」挹注。

外界推估，大同的土地面積超過40萬坪，大都位於北台灣地區，價值可觀。今年尚志資產第1季出售台北市復興北路土地及建物合計51.11億元，處分利益約39億元；賣出新北市土城大同莊園第三期土地6,000坪，處分利益達61億元，獲利達百億元，將陸續認列收益，扮演大同財務救命仙丹的角色。

此外，尚志資產的土城開發案，大同莊園一期住宅建案陸續交屋，有助大同在第3季起認列獲利；第二期10月推案，預售每坪價45萬元起跳。尚志資產指出，第二期土地1,142坪，以二至三房、22至43坪的中小坪數為主，以住商混合，一樓保有部分店面；未來仍然保有三期的5,000坪基地再做開發。

此外，捷運萬大線中和聯開案，鄰近大同中和廠有5,000多坪土地，配合政府重大交通建設，開發案完成後有可觀利潤回饋，挹注大同業外收益可期。

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