尚志資產Q3發每股590元股利 助大同縮小虧損

2019-10-28 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



大同公司百分之百持股的尚志資產28日公布董事會決議發放第3季現金股利30.84億元，每股590.84元。外界認為，尚志資產的銀彈支援，將有助大同第3季的合併虧損減少，加上第4季認列尚志資產的業外貢獻，大同全年認列恐達百億元大關，堪稱是大同的金雞母，也成為大同財務虧損的救命仙丹。

大同指出，尚志資產第3季獲利主要來自處分台北市復興北路土地及建物合計51.11億元，處分利益約39億元。尚志資產公布第1季現金股利41.52億元，每股795.45元；第2季現金股利2.14億元，每股41.04元，前三季貢獻大同業外高達74.5億元。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

尚志資產登記為不動產開發業務。因應大同去年受到華映、綠能、尚志半導體等財報危機風暴拖累，去年大同財報合併稅後淨損達332.93億元，稅後淨損達106.43億元，大同淨值仍在票面以上，主因為尚志資產可觀的資產重估效應。上半年大同淨損13.71億元，每股淨損0.6元，虧損縮小關鍵即是來自尚志資產的「獲利銀彈」挹注。

外界推估，大同的土地面積超過40萬坪，大都位於北台灣地區，價值可觀。今年尚志資產第1季出售台北市復興北路土地及建物合計51.11億元，處分利益約39億元；賣出新北市土城大同莊園第三期土地6,000坪，處分利益達61億元，獲利達百億元，將陸續認列收益，扮演大同財務救命仙丹的角色。

此外，尚志資產的土城開發案，大同莊園一期住宅建案陸續交屋，有助大同在第3季起認列獲利；第二期10月推案，預售每坪價45萬元起跳。尚志資產指出，第二期土地1,142坪，以二至三房、22至43坪的中小坪數為主，以住商混合，一樓保有部分店面；未來仍然保有三期的5,000坪基地再做開發。

此外，捷運萬大線中和聯開案，鄰近大同中和廠有5,000多坪土地，配合政府重大交通建設，開發案完成後有可觀利潤回饋，挹注大同業外收益可期。